Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń. Topnieje poparcie dla rządu
Pogorszyły się notowania rządu Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Poparcie dla gabinetu spadło do poziomu 33 proc., z coraz mniejszym optymizmem oceniane są także jego działania. Dodatkowo coraz mniej osób wyraża przekonanie, że rząd może poprawić sytuację gospodarczą kraju.
W skrócie
Obecnie poparcie dla urzędującego gabinetu deklaruje 33 proc. dorosłych Polaków. To o dwa punkty procentowe mniej niż w przypadku kwietniowego sondażu.
Odsetek przeciwników rządu przekroczył natomiast dwie piąte i wynosi obecnie 42 proc.
Niepokojący dla rządu sondaż. Poparcie Polaków spada
Jak opisuje CBOS, relatywnie największe pogorszenie ocen odnotowano w odniesieniu do wyników działalności gabinetu. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 35 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o pięć punktów procentowych w porównaniu z wynikami z kwietnia. Odsetek osób negatywnie wypowiadających się na temat wyników działań rządu wzrósł natomiast z 47 do 51 proc.
W maju pogorszeniu uległy także zgeneralizowane oceny polityki gospodarczej rządu. 35 proc. uczestników sondażu uważa, że polityka gabinetu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej kraju. To o cztery punkty procentowe mniej niż w kwietniu.
Sceptycznie na ten tematy wypowiedziało się z kolei 51 proc. respondentów, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe. Tym samym - jak podkreśla CBOS - oceny polityki gospodarczej rządu wróciły do poziomu z marca.
Polacy ocenili Donalda Tuska. Rośnie grupa niezadowolonych
Pogorszyły się także notowania premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z tego, że to właśnie ten polityk przywodzi rządowi, wyraża 35 proc. badanych. To o dwa punkty procentowe mniej niż w kwietniu.
Odsetek respondentów niezadowolonych z obecnego szefa rządu sięgnął natomiast 52 proc., co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem.
Wyniki badania pokazują, że po kwietniowej poprawie notowań mamy do czynienia z ponownym spadkiem.
Badanie zrealizowano w dniach 7-17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).