W skrócie Według najnowszego sondażu CBOS spadło poparcie dla rządu Donalda Tuska oraz ocena jego działań i możliwości poprawy sytuacji gospodarczej kraju.

Poparcie dla obecnego rządu deklaruje 33 proc. dorosłych Polaków, a wynik ten jest o dwa punkty procentowe niższy niż miesiąc wcześniej.

Zadowolenie z Donalda Tuska jako premiera wyraża 35 proc. badanych, natomiast niezadowolonych jest 52 proc.

Odsetek przeciwników rządu przekroczył natomiast dwie piąte i wynosi obecnie 42 proc.

Odsetek przeciwników rządu przekroczył natomiast dwie piąte i wynosi obecnie 42 proc.

Niepokojący dla rządu sondaż. Poparcie Polaków spada

Jak opisuje CBOS, relatywnie największe pogorszenie ocen odnotowano w odniesieniu do wyników działalności gabinetu. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 35 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o pięć punktów procentowych w porównaniu z wynikami z kwietnia. Odsetek osób negatywnie wypowiadających się na temat wyników działań rządu wzrósł natomiast z 47 do 51 proc.

W maju pogorszeniu uległy także zgeneralizowane oceny polityki gospodarczej rządu. 35 proc. uczestników sondażu uważa, że polityka gabinetu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej kraju. To o cztery punkty procentowe mniej niż w kwietniu.

Sceptycznie na ten tematy wypowiedziało się z kolei 51 proc. respondentów, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe. Tym samym - jak podkreśla CBOS - oceny polityki gospodarczej rządu wróciły do poziomu z marca.

Polacy ocenili Donalda Tuska. Rośnie grupa niezadowolonych

Pogorszyły się także notowania premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z tego, że to właśnie ten polityk przywodzi rządowi, wyraża 35 proc. badanych. To o dwa punkty procentowe mniej niż w kwietniu.

Odsetek respondentów niezadowolonych z obecnego szefa rządu sięgnął natomiast 52 proc., co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem.

Wyniki badania pokazują, że po kwietniowej poprawie notowań mamy do czynienia z ponownym spadkiem.

Badanie zrealizowano w dniach 7-17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).





