Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń. Taką przyszłość przewidują rządowi Tuska

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Rząd premiera Donalda Tuska nie utrzyma władzy po najbliższych wyborach parlamentarnych w 2027 roku - tak w nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla WP uważa ponad 60 proc. Polaków. Optymistyczny scenariusz dla obecnej koalicji rządzącej przewiduje niemal 30 proc. ankietowanych. Jak na szanse Koalicji 15 Października zapatrują się jej zwolennicy?

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Premier Donald Tusk w ciemnym garniturze i niebieskim krawacie.
Premier Donald TuskMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 61,7 proc. Polaków uważa, iż rząd Donalda Tuska straci władzę po wyborach w 2027 roku.
  • Optymistyczny scenariusz, zakładający utrzymanie obecnej koalicji rządzącej, przewiduje 29,6 proc. ankietowanych, podczas gdy 8,7 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.
  • Wśród wyborców obecnej koalicji 71 proc. wierzy w utrzymanie władzy, natomiast wśród sympatyków opozycji aż 90 proc. respondentów prognozuje zmianę rządów po wyborach.
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"Czy Pana/i zdaniem Donald Tusk i jego obóz utrzymają władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, czy ją stracą?" - takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Z wyników badania nie może być zadowolony szef rządu. Okazuje się bowiem, że większość ankietowanych nie wierzy w utrzymanie się obecnej koalicji przy władzy.

Czy rząd utrzyma się u władzy po wyborach 2027? Nowy sondaż

Odpowiedź "na pewno stracą" wybrało 24,7 proc., a "raczej stracą" - 37 proc. Oznacza to, że pesymistycznie powyborczą przyszłość rządu postrzega w sumie 61,7 proc.

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Optymistyczny scenariusz dla rządu prognozuje natomiast 29,6 proc. wyborców.

Większość z nich, bo 25,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej utrzymają", natomiast "na pewno utrzymają" wskazało jedynie 4,1 proc.

8,7 proc. badany nie miało zdania na ten temat.

Sondaż. Zwolennicy rządu coraz mniej pewni zwycięstwa

Najbardziej w utrzymanie się rządu u władzy wierzą wyborcy obozu rządzącego. Wśród nich optymizm w tej sprawie wyraża 71 proc. osób, z czego 12 proc. jest pewnych pozostania Donalda Tuska u władzy. Z kolei 22 proc. wyborców koalicji obawia się, że rząd straci władzę.

Zupełnie inaczej wyglądają nastroje wśród wyborców opozycji. 90 proc. z nich uważa bowiem, że po wyborach w 2027 roku dojdzie do zmiany władzy w Polsce. Jedynie 7 proc. ankietowanych stwierdziło, że rząd utrzyma się u władzy.

Najbardziej w porażkę rządu wierzą wyborcy obu Konfederacji. Wśród nich 95 proc. osób stwierdziło, że rząd straci władzę, z czego 49 proc. jest tego pewnych. Przeciwnego zdania jest natomiast jedynie 4 proc. z nich.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRiS w dniach 16-18 października 2026 r., metodami CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

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