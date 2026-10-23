W skrócie Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 61,7 proc. Polaków uważa, iż rząd Donalda Tuska straci władzę po wyborach w 2027 roku.

Optymistyczny scenariusz, zakładający utrzymanie obecnej koalicji rządzącej, przewiduje 29,6 proc. ankietowanych, podczas gdy 8,7 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców obecnej koalicji 71 proc. wierzy w utrzymanie władzy, natomiast wśród sympatyków opozycji aż 90 proc. respondentów prognozuje zmianę rządów po wyborach.

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"Czy Pana/i zdaniem Donald Tusk i jego obóz utrzymają władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, czy ją stracą?" - takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Z wyników badania nie może być zadowolony szef rządu. Okazuje się bowiem, że większość ankietowanych nie wierzy w utrzymanie się obecnej koalicji przy władzy.

Czy rząd utrzyma się u władzy po wyborach 2027? Nowy sondaż

Odpowiedź "na pewno stracą" wybrało 24,7 proc., a "raczej stracą" - 37 proc. Oznacza to, że pesymistycznie powyborczą przyszłość rządu postrzega w sumie 61,7 proc.

Optymistyczny scenariusz dla rządu prognozuje natomiast 29,6 proc. wyborców.

Większość z nich, bo 25,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej utrzymają", natomiast "na pewno utrzymają" wskazało jedynie 4,1 proc.

8,7 proc. badany nie miało zdania na ten temat.

Sondaż. Zwolennicy rządu coraz mniej pewni zwycięstwa

Najbardziej w utrzymanie się rządu u władzy wierzą wyborcy obozu rządzącego. Wśród nich optymizm w tej sprawie wyraża 71 proc. osób, z czego 12 proc. jest pewnych pozostania Donalda Tuska u władzy. Z kolei 22 proc. wyborców koalicji obawia się, że rząd straci władzę.

Zupełnie inaczej wyglądają nastroje wśród wyborców opozycji. 90 proc. z nich uważa bowiem, że po wyborach w 2027 roku dojdzie do zmiany władzy w Polsce. Jedynie 7 proc. ankietowanych stwierdziło, że rząd utrzyma się u władzy.

Najbardziej w porażkę rządu wierzą wyborcy obu Konfederacji. Wśród nich 95 proc. osób stwierdziło, że rząd straci władzę, z czego 49 proc. jest tego pewnych. Przeciwnego zdania jest natomiast jedynie 4 proc. z nich.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRiS w dniach 16-18 października 2026 r., metodami CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.



