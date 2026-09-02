W skrócie Ponad połowa uczestników sondażu pozytywnie oceniła działania prezydenta Karola Nawrockiego, choć jego notowania spadły względem poprzedniego miesiąca.

W sierpniu wzrosło poparcie dla Sejmu i Senatu, a ich prace zostały ocenione pozytywnie odpowiednio przez 30 i 35 procent badanych.

Ilość negatywnych ocen prezydenta również wzrosła w porównaniu z wcześniejszym okresem.

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Jak zauważył CBOS, "w porównaniu z lipcowym pomiarem, sierpień przyniósł poprawę notowań parlamentu oraz jednoczesne pogorszenie ocen działalności prezydenta Karola Nawrockiego".

Według badania w sierpniu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Nawrockiego spadł o 5 punktów procentowych, z 56 proc. do 51 proc.

Jednocześnie o 3 pkt proc. wzrosła liczba ocen negatywnych - z 37 proc. do 40 proc. Ankietowanych bez zdania na temat działalności głowy państwa w lipcu było 7 proc., a obecnie jest ich 9 proc.

Nowy sondaż. Polacy ocenili Nawrockiego, Sejm i Senat

Pracę Sejmu pozytywnie w sierpniu oceniło 30 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc. w stosunku do lipca), a negatywnie 53 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt proc.). Jednocześnie nieznacznie wzrósł odsetek osób bez zdania na ten temat - z 15 proc. w lipcu, do 17 proc. obecnie.

Działalność Senatu pozytywnie oceniło natomiast 35 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. względem lipca. Niezadowolenie z pracy izby wyższej wyraża 39 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), a odsetek osób bez zdania w tej kwestii pozostał bez zmian - 26 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-30 sierpnia w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 935 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).



