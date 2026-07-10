W skrócie W najnowszym sondażu CBOS poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości spadło, natomiast wzrosło dla Konfederacji.

Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajął PiS, a Konfederacja utrzymała trzecią pozycję.

W badaniu 74,8 proc. respondentów zadeklarowało chęć udziału w wyborach, a 15,7 proc. nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

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74,8 proc. badanych wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się na początku lipca - wynika z nowego sondażu CBOS.

Największy odsetek respondentów głosowałby na Koalicję Obywatelską (25,1 proc.). W porównaniu z ubiegłym miesiącem notowania KO obniżyły się o 3,4 punktu procentowego, co, jak zauważa sondażownia, jest największą zmianą odnotowaną w lipcowym badaniu.

W porównaniu z majem popularność ugrupowania premiera Donalda Tuska obniżyła się o 5,7 pkt proc., a w zestawieniu z kwietniem odsetek zdeklarowanych zwolenników jest obecnie niższy o 6,9 pkt proc.

Sondaż CBOS. Jak wygląda poparcie dla partii?

Drugie miejsce w badaniu CBOS zajęła partia Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 19,1 proc. badanych. Spadło ono o 3 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca.

Konfederacja Wolność i Niepodległość utrzymuje się na trzecim miejscu z wynikiem 15,2 proc. (wzrost o 2,4 pkt proc.).

Czwarta pozycja przypadła Konfederacji Korony Polskiej, na którą oddałoby swój głos 8,2 proc. wyborców, o 1,2 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Powyżej progu wyborczego znalazłaby się także Nowa Lewica z poparciem 5,3 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (o 1,4 punktu procentowego więcej niż w czerwcu).

Sondaż CBOS: Razem i PSL poniżej wyborczego progu

Notowania pozostałych partii wyniosły poniżej progu 5 proc., a więc w przypadku wyborów formacje te nie weszłyby do Sejmu.

Partia Razem uzyskała 4,1 proc. głosów badanych. Polskie Stronnictwo Ludowe 3,6 proc., o 2,1 punktu procentowego więcej niż w czerwcu.

Polskę 2050 chciałoby poprzeć 1,1 badanych, a notowane po raz pierwszy ugrupowanie Centrum Polska 0,1 proc. wyborców.

15,7 proc. badanych chciałoby uczestniczyć w wyborach, ale nie wie, na kogo zagłosować.

Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 8 lipca metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i wywiadów internetowych na próbie 1001 dorosłych Polaków. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencjach partyjnych zastosowano wagę wyborczą.





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