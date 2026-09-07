Nowy sekretarz w MKiŚ. Zastąpi zdymisjonowanego wiceministra

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Sławomir Ćwik otrzymał z rąk Pauliny Hennig-Kloski powołanie na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska. Nowe obowiązki obejmie 14 września 2026 r. Polityk zajmie miejsce Mikołaja Dorożały, który niedawno złożył dymisję.

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Sławomir Ćwik i Paulina Hennig-Kloski.
Sławomir Ćwik wiceministrem w MKiŚ. Zastąpi Mikołaja DoleżałęX / Paulina Hennig-Kloskamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sławomir Ćwik został powołany na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska 5 września 2026 roku.
  • Ćwik wcześniej był posłem X kadencji Sejmu oraz pełnił funkcje w różnych ugrupowaniach, obecnie zasiada w zarządzie partii Unia Centrum.
  • Mikołaj Dorożała złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska z powodu różnic w wizji działania resortu.
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"Wręczyłam dziś Sławomirowi Ćwikowi powołanie na stanowisko sekretarza stanu w MKiŚ. To doświadczony przedsiębiorca, prawnik i polityk, który będzie silnym wzmocnieniem dla kierownictwa resortu. Witamy na pokładzie, Sławku!" - napisała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

"To powołanie to oczywiście ogromny zaszczyt, ale dla mnie to przede wszystkim zobowiązanie do pracy dla Rzeczypospolitej" - napisał nowo powołany wiceminister, odpowiadając na ten wpis.

Sławomir Ćwik wiceministrem w MKiŚ. Paulina Hennig-Kloska ogłasza

Spekulacje mówiące, że to Ćwik zajmie wakat po Mikołaju Dorożale, pojawiły się w mediach przed kilkoma dniami. Sam polityk został zapytany o te doniesienia w "Debacie Gozdyry" w Polsat News.

- Nie zaprzeczam, natomiast nie ukrywam, że nie chciałbym wychodzić przed panią minister i wolałbym, aby to od niej ta informacja w pierwszej kolejności wyszła - stwierdził wtedy.

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Sławomir Ćwik jest posłem X kadencji Sejmu, wybranym w 2023 r. z list Trzeciej Drogi. W lutym został wiceprzewodniczącym Polski 2050; jeszcze w tym samym miesiącu wraz z grupą parlamentarzystów opuścił tę formację i współtworzył klub parlamentarny Centrum.

Od lipca zasiada w zarządzie partii Unia Centrum, powołanej z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze stowarzyszeniem Centrum Polska, któremu przewodzi Hennig-Kloska.

Roszady na szczycie Ministerstwa Klimatu. Mikołaj Dorożała złożył rezygnację

W piątek wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała poinformował, że złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Stanowiska te piastował od 2023 roku.

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Według informacji zdobytych przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej zmiana w kierownictwie resortu jest konsekwencją różnic w wizji i w ocenie działalności resortu między Dorożałą a minister klimatu. Według źródła PAP Dorożała "był namawiany do rezygnacji od kilku miesięcy".

- Współpraca nie układała się od dłuższego czasu (...). Praca w resorcie wymaga współdziałania i realizowania wspólnej polityki klimatycznej, a nie działań indywidualnych - zauważył anonimowo rozmówca PAP.

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