Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany. Jest decyzja Sejmu

W skrócie Sejm wybrał Sławomira Patyrę na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego po zgłoszeniu jego kandydatury przez ugrupowania koalicji rządzącej.

W głosowaniu Patyra uzyskał 235 głosów za, podczas gdy kandydatura Artura Kotowskiego zgłoszona przez PiS została odrzucona.

Przed głosowaniem odbyła się debata oraz prezentacja kandydatur, a wybór nowego sędziego wynika z kończącej się kadencji Andrzeja Zielonackiego.

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Za wyborem Sławomira Patyry opowiedziało się 235 posłów, przeciwko było z kolei 184 polityków. Pięć osób wstrzymało się od głosu. Osoby zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym są wybierane przez Sejm bezwzględną większością głosów - w tym wypadku wynosiła ona 213 głosów.

Przed głosowaniem w sprawie kandydatury sędziego Patyry Sejm odrzucił kandydata zgłoszonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości - Artura Kotowskiego.

Za tą kandydaturą opowiedziało się 173 posłów, przeciw było z kolei 245 polityków. Sześć osób wstrzymało się od głosu. Aby Kotowski zasiadł w TK, musiałby otrzymać 213 głosów.

Sławomir Patyra sędzią TK. Sejm zdecydował

Wybór poprzedziło wystąpienie Kazimierza Smolińskiego z PiS, który przedstawił kandydaturę sędziego zgłoszonego przez polityków tego ugrupowania.

Na mównicę wyszedł następnie Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej, który przybliżył posłom sylwetkę kandydata koalicji rządzącej. Przed wyborem przedstawiono także sprawozdanie sejmowej komisji.

Dwóch polityków zdecydowało się także na skorzystanie z prawa głosu i odniesienie się do zgłoszonych kandydatur - był to, ponownie, Kazimierz Smoliński oraz Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.

W dyskusji polityków pojawiła się kwestia decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który nie przyjął ślubowania od części wcześniej wybranych sędziów TK. Sprawa ta budzi kontrowersje zarówno wśród polityków, jak i prawników.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Koniec kadencji Zielonackiego

Wybór nowego sędziego TK został zarządzony w związku z upływającą 28 czerwca kadencją Andrzeja Zielonackiego. Na zwalniany przez niego wakat zgłoszono dwóch kandydatów - Sławomira Patyrę, wskazanego przez posłów KO, PSL, Lewicy i Centrum oraz Artura Kotowskiego, wybranego przez PiS.

Kandydatury we wtorek oceniła sejmowa Komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która stosunkiem głosów 18 do 15 opowiedziała się za Patyrą. Negatywnie natomiast zaopiniowała Kotowskiego. Obydwaj kandydaci byli obecni na posiedzeniu komisji i przez ponad godzinę odpowiadali na pytania posłów.

W tej kadencji Sejmu obecna większość nie obsadzała powstających wakatów w TK do marca tego roku, kiedy to posłowie wybrali sześcioro sędziów TK, uzupełniając skład Trybunału do ustawowej liczby 15 sędziów. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z wybranych sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, a następnie objęli oni urząd.

Sytuacja pozostałej czwórki sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu. Złożyli oni ślubowania podczas uroczystości w Sejmie, na której nie był osobiście obecny prezydent. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do wykonywania obowiązków w TK.





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