W skrócie Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała Sławomira Patyrę jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a negatywnie zaopiniowała Artura Kotowskiego.

Za kandydaturą Patyry głosowało 18 posłów, a przeciw było 15; przeciw kandydaturze Kotowskiego głosowało 18, a za 15 posłów.

W czwartek Sejm ma dokonać wyboru sędziego TK ze względu na kończącą się kadencję Andrzeja Zielonackiego.

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We wtorkowym głosowaniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka wzięło udział 33 posłów. Za kandydaturą Patyry było 18, przeciw 15, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za kandydaturą Kotowskiego było 15 posłów, 18 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wyboru sędziego TK Sejm ma dokonać w czwartek w bloku głosowań. Wybór sędziego TK jest konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego.

Obydwaj kandydaci byli obecni na posiedzeniu komisji i przez ponad godzinę odpowiadali na pytania posłów.

Wybór sędziego TK, Sławomir Patyra z rekomendacją komisji sejmowej

Dr hab. Sławomir Patyra, to konstytucjonalista związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zgłosili go posłowie KO, Lewicy, PSL-Trzecia Droga oraz Centrum.

Artur Kotowski jest profesorem nauk prawnych związanym z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego kandydatura została przez PiS zgłoszona już po raz siódmy.

W tej kadencji Sejmu obecna większość nie obsadzała powstających wakatów w TK do marca tego roku. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK, uzupełniając skład Trybunału do ustawowej liczby 15 sędziów. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z wybranych sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, a następnie objęli oni urząd.

Sytuacja pozostałej czwórki sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu. Złożyli oni ślubowania podczas uroczystości w Sejmie, na której nie był osobiście obecny prezydent. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do wykonywania obowiązków w TK.





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