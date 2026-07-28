W skrócie Sławomir Patyra złożył ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim, co pozwoliło mu objąć stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Patyra, wybrany przez Sejm 11 czerwca, musiał kilkukrotnie prosić prezydenta o wyznaczenie terminu ślubowania.

Patyra nie doszukiwał się szczególnych intencji w opóźnieniu terminu uroczystości, wiążąc to z kwestiami organizacyjnymi.

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Konstytucjonalista został wybrany przez Sejm 11 czerwca, jednak przez kolejne tygodnie nie mógł rozpocząć wykonywania obowiązków, ponieważ nie został wyznaczony termin uroczystości.

Po wyborze przez Sejm, sędzia skierował łącznie dwa pisma do prezydenta. Jedno 3 lipca z prośbą o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie. Drugie zaś przypominające.

Patyra był kandydatem zgłoszonym przez posłów Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi, Lewicy oraz koła Centrum. Zgodnie z przepisami ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożenie ślubowania przed prezydentem jest warunkiem koniecznym do nawiązania stosunku służbowego i rozpoczęcia pełnienia funkcji.

Sławomir Patyra zwrócił się do prezydenta. Prosił o wyznaczenie terminu

Dr hab. Sławomir Patyra, wybrany na stanowisko sędziego TK, wcześniej skierował pismo do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu złożenia ślubowania. Konstytucjonalista poinformował, że jest gotowy do objęcia obowiązków i podkreślił, że chce dopełnić wszystkich wymaganych formalności. O sprawie mówił w rozmowie z TVN24.

Wybór nowego sędziego był związany z zakończeniem 28 czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Od tego momentu w Trybunale Konstytucyjnym istnieje wakat, jednak do tej pory Patyra wciąż nie rozpoczął wykonywania obowiązków, ponieważ prezydent nie odebrał od niego ślubowania.

Jak na początku lipca przekazał konstytucjonalista na antenie TVN24, wystosował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.

- Zwróciłem się dlatego, że uważam, że także z mojej strony istnieje obowiązek dochowania należytej staranności - powiedział.

Pytania o brak ślubowania. Patyra: Nie przypisuję temu szczególnej intencji

Pod koniec czerwca szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił w rozmowie z RMF FM, że procedura wyboru Sławomira Patyry została przeprowadzona z odpowiednim wyprzedzeniem oraz z zachowaniem obowiązujących zasad. Jednocześnie podkreślił, że decyzja o odebraniu ślubowania należy do prezydenta.

Pytany w TVN24 o przedłużający się brak wyznaczenia terminu uroczystości, Patyra stwierdził, że nie dopatruje się w tym celowego działania.

- Zakładam, że może ona wynikać z kwestii techniczno-organizacyjnych kalendarza pana prezydenta. Nie przypisuję tej zwłoce jakiejś szczególnej intencji w tej chwili - powiedział.





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