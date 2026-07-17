W skrócie Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana przez Sejm na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić Senat.

W głosowaniu kandydaturę Gregorczyk-Abram poprało 233 posłów, podczas gdy Adam Borowski otrzymał 177 głosów, a 23 posłów było przeciwko obu kandydatom.

Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, natomiast Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej w PRL i szef warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sejm zagłosował za powołaniem nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram poparło 233 posłów. Adam Borowski, kandydat zaproponowany przez PiS, uzyskał 177 głosów.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 433 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 217 głosów. Przeciwko obojgu kandydatom zagłosowało 23 posłów.

Po wyborze Sejmu uchwała trafi do Senatu, który ma 30 dni na podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody lub odrzuceniu kandydatury.

Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na rzecznika praw obywatelskich

Przed głosowaniem w czasie dyskusji w Sejmie partie koalicji rządzącej (KO, PSL, klub Centrum, Polska 2050 i Lewica) poparły kandydaturę Gregorczyk-Abram. Partia Razem deklarowała, że nie popiera obu propozycji.

- Jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, osoby, które w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obrony ich praw i wolności - mówiła Gregorczyk-Abram po decyzji głosowaniu.

Wybór RPO. Dwoje kandydatów. Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

O objęcie stanowiska ubiegało się dwoje kandydatów. Grupa posłów KO i Lewicy zgłosiła mec. Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, absolwentkę prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Gregorczyk-Abram jest działaczką społeczną zaangażowaną w obronę praworządności. Współtworzyła inicjatywę obywatelską "Wolne Sądy" i Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS). Reprezentowała obywateli przed sądami krajowymi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Była m.in. pełnomocniczką w sprawach o zakaz dystrybucji naklejek "strefa wolna od LGBT".

Od 2025 roku stoi na czele działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach 2015-2023.

Adam Borowski zaproponowany na stanowisko RPO. Kim jest kandydat PiS?

Posłowie PiS zaproponowali z kolei Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL.

Od początku lat 80. Borowski był związany z "Solidarnością". Za swoją aktywność był wielokrotnie represjonowany przez aparat bezpieczeństwa, a także skazany na karę więzienia. Po 1989 roku angażował się w działalność wydawniczą oraz społeczną. Za działalność opozycyjną został w 2006 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od lat kieruje warszawskim Klubem "Gazety Polskiej".

Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 r., kończy się 23 lipca.

Zobacz też: Marcin Wiącek podsumował kadencję. "150 tys. spraw to problemy ludzi z władzą"





Reforma ochrony zdrowia. Szumowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie każdy szpital musi wykonywać wszystkie świadczenia Polsat News