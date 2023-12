Koalicja Obywatelska i Lewica postulują wprowadzenie legalizacji usuwania ciąży do jej 12. tygodnia. Trzecia Droga z kolei proponuje referendum w tej sprawie i z dużą ostrożnością podchodzi do spraw światopoglądowych. Różnice w poglądach dotyczących praw kobiet mogą poróżnić koalicjantów podczas przyszłych głosowań.

Aborcja: Marzena Okła-Drewnowicz o stanowisku Koalicji Obywatelskiej

W listopadzie klub Lewicy złożył do Sejmu ustawę depenalizującą pomoc w aborcji oraz legalizującą aborcję do 12. tygodnia ciąży. Projekt "ustawy ratunkowej" zakłada zniesienie karalności za pomoc przy dokonaniu przerywania ciąży. Zmieniony miałby zostać w tym zakresie art. 152 kodeksu karnego.

Posłowie lewicowych ugrupowań wskazywali, że próbowali forsować wpisanie ustawy ratunkowej do umowy koalicyjnej przyszłego rządu Donalda Tuska. Rozwiązania poprzeć miała również Koalicja Obywatelska . Przeciwko były partie tworzące Trzecią Drogę , tj. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Hołowni. Oba ugrupowania postulują referendum w sprawie aborcji oraz protestowały wobec wpisywania jakichkolwiek "spraw światopoglądowych" do umowy koalicyjnej.

Nowy rząd planuje zmiany w prawie aborcyjnym

- W pierwszym kroku musimy doprowadzić do tego, żeby nie było karania za podejmowania decyzji o aborcji. To jest minimum , które musimy zrobić, więc wierzę, że znajdzie się większość sejmowa i zniesiemy karanie za przerywanie ciąży - wskazała posłanka.

- To jest tak oczywiste, że nie potrzebujemy dyscypliny . Wiemy, co mamy robić. Każdy, kto wystartował z list Koalicji Obywatelskiej, musiał siłą rzeczy zaakceptować ten postulat - przekonuje Okła-Drewnowicz.

Umowa koalicyjna bez dekryminalizacji aborcji. Co zrobi przyszły rząd?

Lewica stwierdziła, że depenalizacja prawa aborcyjnego jest minimum, które powinno zostać wpisane do umowy koalicyjnej . Do tego jednak nie doszło.

- Wiemy, że są również posłowie, którzy na ten moment mają inne zdanie w kwestii aborcji. Nie było sensu, aby wpisywać do umowy czegoś, co wymaga jeszcze rozmów i negocjacji - twierdzi Marzena Okła-Drewnowicz.

- To na pewno projekt dotyczący antykoncepcji awaryjnej czyli powrót do tego, co było w dość szybkim tempie. Nie przewiduję, aby były tutaj różnice zdań. Oprócz tego oczywiście także m. in. ważne punkty naszego programu w kwestii ochrony zdrowia - bezpłatne znieczulenie przy porodzie, profesjonalna opieka okołoporodowa, dostępne badania prenatalne. Kobiety muszą zyskać poczucie bezpieczeństwa - skwitowała Okła-Drewnowicz.