Nowy ruch Żurka. Prokuratura kieruje dwa pisma do władz Węgier

W skrócie Waldemar Żurek wysłał dwa pisma do władz Węgier w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, obejmującego Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego.

W pismach pytano m.in. o status azylu dla Ziobry i Romanowskiego oraz o etap procedury europejskiego nakazu aresztowania wobec Romanowskiego.

Peter Magyar zapowiedział wydanie Ziobry i Romanowskiego Polsce, natomiast Ziobro w odpowiedzi stwierdził, że w dokumentach są dowody złamania prawa przez Donalda Tuska.

Prokuratura Krajowa wydała we wtorek komunikat, w którym poinformowała o dwóch pismach dotyczących śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości, które zostały wysłane do władz Węgier przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Pierwsze z nich dotyczy europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. Minister sprawiedliwości pyta w nim o to, czy nadano mu bieg, a jeśli tak - na jakim etapie jest postępowanie w jego sprawie.

Sprawa Romanowskiego i Ziobry. Żurek kieruje do władz Węgier pisma

W pierwszym z pism kierowanych przez Waldemara Żurka uznano też, że "wcześniejszą odpowiedź strony węgierskiej z dnia 30 marca 2026 r. należało ocenić jako niewystarczającą". Żurek pyta też stronę węgierską o to, czy Romanowski otrzymał prawo azylu i kiedy ewentualnie wydano taką decyzję.

Drugie z pism zawiera informację o prowadzonym śledztwie. Minister sprawiedliwości wskazuje w nim m.in., że Zbigniewowi Ziobrze zarzuca się popełnienie 26 przestępstw, zaś Marcinowi Romanowskiego 19.

Waldemar Żurek przekazał też, że Romanowski jest poszukiwany na podstawie ENA, a obaj podejrzani przebywają obecnie na terytorium Węgier. Wskazał też, że doniesienia o uzyskaniu statusu uchodźców przez obu z nich nie zostały oficjalnie potwierdzone przez władze w Budapeszcie.

W przypadku potwierdzenia uzyskania przez polityków PiS prawa azylu, minister sprawiedliwości wezwał do podjęcia działań mających na celu uchylenie tej decyzji. Wskazał, że mogą one naruszać prawo UE oraz zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi.

"Wartości te stanowią istotny element prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz całego systemu współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej" - czytamy w oświadczeniu.

Żurek zwraca się do węgierskiego rządu. "Powód jest prosty"

W swoich mediach społecznościowych Waldemar Żurek potwierdził informację przekazaną przez Prokuraturę Krajową. "Zwróciłem się do węgierskich ministrów - sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych o pilne udzielenie informacji, czy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźców lub prawo azylu, a jeśli tak - kiedy, przez jaki organ i na jakiej podstawie" - napisał, dodając, że władze węgierskie od miesięcy uchylały się od udzielenia pełnej informacji.

"Powód jest prosty. Takie decyzje w oczywisty sposób naruszają prawo Unii Europejskiej i godzą w zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi" - napisał minister sprawiedliwości.

Ziobro i Romanowski w tarapatach? Magyar nie pozostawia wątpliwości, były minister kontruje

Peter Magyar już jakiś czas temu zapowiadał, że gdy tylko dojdzie do władzy, wyda Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego Polsce. - Sugerowałem im, by nie szli do IKEI kupować mebli, bo nie zostaną tu długo. Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - stwierdził lider Tiszy.

Do słów węgierskiego polityka ustosunkował się się Zbigniew Ziobro. - Odpowiem panu przyszłemu premierowi Magyarowi w ten sposób: jedno to są informacje od Tuska, a drugie to są dokumenty, z którymi będzie musiał się zapoznać on i jego urzędnicy, gdy będą podejmować decyzję. Dokumenty, które są podstawą podjęcia decyzji azylowej, która będzie następnie kontrolowana przez węgierski sąd - powiedział w rozmowie z Polsat News.

Zapytany o to, czy sugeruje, że w dokumentach tych są jakieś zapisy, które uniemożliwią jego ekstradycję odparł: - Ja nie sugeruję, ja wiem, że tam są wypisane i udokumentowane fakty drastycznego łamania przez Donalda Tuska prawa, w tym polskiej konstytucji i prawa, które gwarantuje uczciwy proces.

- Będzie się musiał z tym wszystkim zmierzyć, bo później to będzie oceniał sąd. Premier Magyar, kiedy zapozna się z dokumentami będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie czy chce zaryzykować, aby węgierski sąd strzelił mu gola na samym początku - dodał Ziobro.

