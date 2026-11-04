W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zwołała na 10 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK w celu zmiany regulaminu i poprawy organizacji pracy w trybunale.

We wtorek odbyło się zebranie sędziów z udziałem ośmiu osób, podczas którego przyjęto uchwałę budżetową, którą Korwin-Piotrowska przesłała do prac w Sejmie.

Prezes Bogdan Święczkowski oraz KPRP kwestionują legalność działań Korwin-Piotrowskiej i zapowiadają złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała w środę, że na 10 listopada zostało zwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W środę w oświadczeniu na antenie TVP Info Korwin-Piotrowska powiedziała, że obecnie podejmowane są "działania związane z poprawą organizacji pracy" w TK. Argumentowała, że "wiele kwestii działa tu trochę archaicznie".

Anna Korwin-Piotrowska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Zdaniem Korwin-Piotrowskiej należy zmienić regulamin organizacyjny TK, co wymaga zwołania kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.

- Zgromadzenie takie wyznaczyliśmy na 10 listopada, żeby kwestie administrowania Trybunałem, biegu spraw, sposobu wyznaczania składów, były jasno, czytelnie określone - powiedziała. Podkreśliła, że w TK musi być "pewność i gwarancja, że sprawy i składy sądów do rozpoznania spraw są wyznaczane zupełnie bezstronnie".

Sędziowie w TK przyjęli uchwałę. Korwin-Piotrowska: Wysłałam ją do Sejmu

We wtorek odbyło się zwołane przez Korwin-Piotrowską zebranie sędziów TK, które zajmowało się m.in. planem budżetowym Trybunału na przyszły rok. Brało w nim udział ośmioro sędziów, co wywołało wielkie emocje.

W środę Korwin-Piotrowska powiedziała, że wysłała do Sejmu przyjętą na zgromadzeniu uchwałę. - Liczymy na uwzględnienie w pracach parlamentarnych wszystkich wydatków, które zaprojektowaliśmy w planie Trybunału, aby mógł realizować swoje podstawowe zadania, w tym rozpoznawanie skarg konstytucyjnych - dodała.

Bogdan Święczkowski: Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego TK

Jeszcze w weekend prezes Święczkowski oświadczył, że "razem z legalnymi sędziami" TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez

"sędziów uzurpatorów", w tym w zaplanowanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. - Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - podkreślał.

W środę szef KPRP Zbigniew Bogucki zapowiedział, że kancelaria złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołaniem wtorkowego "wydarzenia w TK". Zaznaczył, że właściwe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK może zwołać jedynie prezes TK.

W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem. Sędzia wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.



