Nowy ruch ws. ekstradycji Ziobry. Wysłano wniosek

- Mogę potwierdzić, że taki wniosek został skierowany. Droga dyplomatyczna trochę potrwa, to już nie zależy od nas. Wniosek został skierowany do naszej ambasady - powiedziała Interii rzeczniczka prokuratura generalnego Anna Adamiak.

W sprawie pojawiają się jednak sprzeczne informacje.

- Zakłócenia na linii się pojawiły. My oczywiście wspieramy i prokuraturę, i Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast jakieś przekłamanie gdzieś na linii jest, bo takiego wniosku chyba jeszcze nie ma. Na dniach wyszło zapytanie ministra Żurka do ICE, natomiast sam wniosek jest chyba w przygotowaniu - powiedział z kolei Interii rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.

- Przed chwilą sprawdzałem, do nas jeszcze nic nie wpłynęło - dodał.

Więcej informacji na temat sprawy Prokuratura Krajowa ma przekazać podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 13:15.

Wkrótce więcej informacji...





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