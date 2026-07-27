Nowy ruch ws. ekstradycji Ziobry. Wysłano wniosek
Rzeczniczka prokuratora generalnego potwierdziła Interii, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry został skierowany drogą dyplomatyczną i trafi do polskiej ambasady. Tymczasem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał naszej redakcji, że w tej sprawie pojawiły się "przekłamania" i - według wiedzy resortu - sam wniosek może być jeszcze w przygotowaniu.
- Mogę potwierdzić, że taki wniosek został skierowany. Droga dyplomatyczna trochę potrwa, to już nie zależy od nas. Wniosek został skierowany do naszej ambasady - powiedziała Interii rzeczniczka prokuratura generalnego Anna Adamiak.
W sprawie pojawiają się jednak sprzeczne informacje.
- Zakłócenia na linii się pojawiły. My oczywiście wspieramy i prokuraturę, i Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast jakieś przekłamanie gdzieś na linii jest, bo takiego wniosku chyba jeszcze nie ma. Na dniach wyszło zapytanie ministra Żurka do ICE, natomiast sam wniosek jest chyba w przygotowaniu - powiedział z kolei Interii rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.
- Przed chwilą sprawdzałem, do nas jeszcze nic nie wpłynęło - dodał.
Więcej informacji na temat sprawy Prokuratura Krajowa ma przekazać podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 13:15.
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