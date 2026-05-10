W skrócie Minister Waldemar Żurek poinformował, że Polska anulowała dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny, oraz zapowiedział dalsze kroki mające na celu postawienie przed sądem byłego ministra i Marcina Romanowskiego.

Władze planują zwrócić się do USA i Węgier o wyjaśnienia dotyczące podstaw prawnych, które pozwoliły Ziobrze opuścić Węgry i wjechać do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów podróży.

Żurek przekazał, że rozważane jest wystąpienie o ekstradycję Ziobry, a także trwa weryfikacja informacji, czy były minister otrzymał wizę dziennikarską umożliwiającą wyjazd z Węgier.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w niedzielę, że Polska unieważniła dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym jego paszport dyplomatyczny.

Jak podkreślił, działania mają uniemożliwić podejrzanemu unikanie odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro w USA. Żurek zapowiada działania

Jak podkreślił "Polska skutecznie zabezpieczyła procedury", a podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany. Żurek zaznaczył, że od miesięcy podejmowane są działania mające doprowadzić Ziobrę oraz Marcina Romanowskiego przed sąd.

Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział również wystąpienie do władz Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier oraz wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów podróży. "Liczymy na współpracę" - napisał minister.

W niedzielę media poinformowały, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez niego samego, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie.

- Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych to wystąpimy o jego ekstradycję - powiedział wcześniej Żurek w Polsat News.

Ziobro miał wizę dziennikarską? Szef MS nie wyklucza

Dodał, że nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA. - Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach - dodał.

- Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje - podkreślił Żurek, pytany o to, kiedy można liczyć na oficjalne informacje ws. pobytu Ziobry.

Szef MS dopytywany, czy Ziobro mógł otrzymać wizę dziennikarską, w celu wyjechania z Węgier wskazał, że informację o próbie otrzymania przez Ziobrę takiego dokumentu otrzymał już w sobotę. - My będziemy wszystkie wątki weryfikować, ale ja rzeczywiście już wczoraj słyszałem o takiej informacji, że właśnie tu jest taka próba otrzymania takiej wizy, jaką dostają dziennikarze różnych mediów - powiedział Żurek.

- Zrobię wszystko, żeby metodami zgodnymi z prawem, go sprowadzić. Myśmy w jakiś sposób się tego spodziewali, ale zrobiliśmy wszystko też, żeby utrudnić mu wyjazd z Węgier, no ale jak widać, był on dla reżimu zapewne tak ważny, że jednak go tam wypuszczono - dodał szef MS.

