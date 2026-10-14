Nowy ruch w sprawie TK. Berek złoży ślubowanie w Sejmie

W skrócie Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a następnie prawdopodobnie uda się do Trybunału.

Komisja Wenecka uznała, że prezydent powinien jak najszybciej odebrać ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nie ma prawa badać procedury wyboru.

Politycy komentują sytuację wokół ślubowania, a opinie na temat znaczenia Komisji Weneckiej są podzielone.

Maciej Berek informował publicznie o skierowaniu pisma do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wyznaczenie miejsca i czasu ślubowania.

Wcześniej w podobnej sytuacji kilku sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie, lecz prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznali tego za ważne.

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Maciej Berek, otwiera się w nowym oknie, były minister ds. nadzoru nad polityką rządu w gabinecie Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie, został powołany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie 4 września. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał jednak od niego ślubowania.

Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Opinia Komisji Weneckiej

W opublikowanej we wtorek opinii Komisja Wenecka stwierdziła, że Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.

"Fakt, że zaprzysiężenie składane jest przed prezydentem, nie oznacza, że prezydent ma uprawnienie do badania podstaw wyboru lub procedury prowadzącej do niego" - argumentowano, dodając, że głowa państwa nie może uderzać w uprawnienia Sejmu i rościć sobie pretensji do roli, jakiej nie przewiduje dla niego konstytucja.

Komisja zaznaczyła, że jeśli prezydent będzie odmawiał przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, możliwe jest złożenie go bez jego obecności. Powinno być ono jednak złożone w formie przewidzianej przez prawo oraz skierowane do prezydenta i przekazane mu.

Komisja Wenecka to niezależny organ Rady Europy, otwiera się w nowym oknie, w którego skład wchodzą eksperci z różnych krajów. Wydaje ona opinie i ekspertyzy dotyczące projektów ustaw, konstytucji oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Mają one charakter doradczy i rekomendacyjny.

Ślubowanie Macieja Berka. Politycy komentują

Ustalenia Polsat News w sprawie ślubowania Berka potwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Piotr Zgorzelski. - Liczymy, że będzie prezydent Nawrocki, aby mógł wziąć udział w czymś, co jest jego kompetencją, w zakresie tych kompetencji ceremonialnych - stwierdził.

O tę sprawę był także pytany Jacek Ozdoba, europoseł PiS, w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. - Nie rozumiem w ogóle, po co nam Komisja Wenecka - stwierdził, podkreślając, że nie jest to organ, którego opinie są dla Polski wiążące.

- A jeżeli chodzi o sytuację w Sejmie, to jeżeli ktoś widzi w kolumnie pana prezydenta, to cóż, ja jestem prawnikiem, a nie specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego - powiedział.

Maciej Berek: Wszystko jest przemyślane. Pismo do prezydenta

Pod koniec września Berek przekazał w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w programie "Graffiti", że ma "przygotowane scenariusze" dotyczące jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

- Oczywiście, że to wszystko jest przemyślane, ale (...) złożyłem pismo do Kancelarii Prezydenta cztery dni temu i wypada mi jakiś rozsądny interwał czasu teraz odczekać - mówił wtedy.

"Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem" - napisał wcześniej na platformie X. Przypomniał, że został wybrany na sędziego tego organu 4 września, a 16 powinien rozpocząć swoją kadencję.

"Wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przeze mnie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego dziś złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta RP z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania" - poinformował.

Maciej Berek wybrany przez Sejm. Burzliwa debata w Sejmie

Maciej Berek został wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm. Przed głosowaniem jego kandydatura budziła poważne kontrowersje także wśród polityków koalicji rządzącej. Ostatecznie jednak poparły ją wszystkie ugrupowania tworzące parlamentarną większość.

Głosowanie nad kandydaturą Berka poprzedziła burzliwa debata, w której wzięli udział m.in. Zbigniew Bogucki, otwiera się w nowym oknie, szef Kancelarii Prezydenta RP oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Politycy opozycji, poza kwestią powiązań politycznych byłego ministra, przekonywali, że nie spełnia on wymogów formalnych, jako że nie pracował w zawodzie radcy prawnego przez wymagany okres.

W odpowiedzi były minister przedstawił oświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, potwierdzające jego status radcy prawnego. Przedstawiciele strony rządowej z kolei argumentowali, że ich kandydat jest wybitnym prawnikiem, który dba przede wszystkim o interesy państwa.

Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania

Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa już od kilku miesięcy. W kwietniu czterech wybranych wcześniej przez Sejm sędziów - Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziuruda i Anna Korwin-Piotrowska - złożyło w Sejmie ślubowanie po tym, jak Karol Nawrocki odmówił ich zaprzysiężenia.

Prezydent stwierdził, że złożenie zaprzysiężenia w Sejmie nie miało mocy prawnej i pokazało, że osoby te nie powinny zostać sędziami TK, bowiem sami zachowali się niezgodnie z konstytucją. Podobnego zdania jest również prezes TK Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie, który odmówił dopuszczenia tych prawników do orzekania.



