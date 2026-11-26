W czwartek Sąd Dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego zarządził wobec Bogdana Święczkowskiego przerwę w czynnościach służbowych na okres 12 miesięcy.

Sędzia podkreśliła, że Święczkowski, pomimo doręczenia przez sędziów wymaganych dokumentów, w tym zaświadczenia dowodów o złożeniu ślubowania wobec prezydenta RP, "nie dopuścił ich do orzekania ani do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym".

- Aktualnie sędzią o najdłuższym stażu w TK jest Anna Korwin-Piotrowska (...). Ma ona dłuższy staż od sędziego TK Wojciecha Sycha, mimo że ten został sędzią Sądu Powszechnego w dniu 3 sierpnia 1995 roku - mówiła sędzia.

W ubiegłym tygodniu zgromadzenie zwołane w Trybunale Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską zdecydowało o uchyleniu immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu w czterech sprawach.

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