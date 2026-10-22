Nowy ruch służb, "Jaszczur" zatrzymany przez policję. Minister ogłasza

"Wojciech Olszański pseudonim "Jaszczur" został zatrzymany przez policję celem doprowadzenia do Zakładu Karnego zgodnie z postanowieniem sądu. Państwo działa" - poinformował Marcin Kierwiński na platformie X.

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Przypomnijmy, że we wrześniu Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał oskarżonego Wojciecha Olszańskiego za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 roku.

Sąd odwoławczy złagodził wyrok pierwszej instancji, obniżając karę do półtora roku ograniczenia wolności.

Przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Rafał Ryś, odczytując wyrok, wskazał, że sąd uznał Wojciecha Olszańskiego za winnego tego, że 13 sierpnia w Grudziądzu, w trakcie zgromadzenia pod nazwą Ogólnopolski Marsz im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przemawiając do uczestników, "publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej z powodu ich przynależności narodowej, przypisując im negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich, przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć".

Wymierzona kara polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Sąd Okręgowy w Toruniu w maju 2025 roku skazał go za ten czyn na dwa lata takiego ograniczenia wolności.

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