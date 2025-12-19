W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Łukaszowi P.

Sprawa dotyczy podejrzenia posłużenia się podrobionym testamentem w celu przejęcia mieszkania wartego 475 tys. zł.

Biegły ustalił, że testament i podpis nie należały do zmarłej krewniej, a sędziemu grozi do 10 lat więzienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Łukasza P." - czytamy w komunikacie prokuratury.

Jak podkreślono, przedmiotem sprawy jest to, że sędzia "usiłował doprowadzić miasto stołeczne Warszawa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości".

Chodzi o mieszkanie przy ulicy Kochanowskiego w Warszawie, należące do zmarłej krewnej P., Niny M., którego wartość prokuratura określiła na 475 tysięcy złotych.

Sędzia Łukasz P. Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Łukasz P. miał "wprowadzić w błąd sąd co do tytułu dziedziczenia przedmiotowej nieruchomości", posługując się podrobionym testamentem, w którym zmarła miała wyznaczyć go jako spadkobiercę swojego majątku.

Jak podkreślono w komunikacie, było to "działanie na szkodę miasta stołecznego Warszawy", które w przypadku braku testamentu dziedziczyłoby mieszkanie na mocy zasad ustawowych.

Łukasz P. wystąpił z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie testamentu własnoręcznego Niny M. 12 maja 2023 r.

Immunitet Łukasza P. Chodzi o sprawę podrobionego testamentu

W toku postępowania spadkowego o opinię poproszono biegłego z zakresu badań pisma ręcznego i dokumentów. Miał on ustalić, czy testament datowany na 15 czerwca 2022 r. został sporządzony w całości własnoręcznie przez spadkodawczynię.

"Biegły stwierdził, że ani testament, ani podpis pod testamentem nie zostały nakreślone przez Ninę M." - informuje prokuratura.

"Na obecnym etapie prowadzonego postępowania zgromadzone dowody wskazują, że zachowania Łukasza P. bezpośrednio zmierzały do dokonania przestępstwa w formie usiłowania oszustwa sądowego" - dodano.

Łukaszowi P. w związku z tą sprawą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kłopoty sędziego Łukasza P. Afera hejterska

W przeszłości o działalności sędziego Łukasza P. było głośno w związku z tzw. aferą hejterską.

W tej sprawie prokuratura we Wrocławiu zwróciła się o uchylenie immunitetu sędziom pięciu sędziom, w tym: Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R., Jakubowi I. oraz Rafałowi P.

Nowe weta prezydenta. Czarzasty w "Graffiti": Specjalizuje się w destrukcji Polsat News Polsat News