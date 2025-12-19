Nowy ruch prokuratury ws. sędziego Łukasza P. Chodzi o podrobiony testament
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu warszawskiemu sędziemu Łukaszowi P. Wobec P. toczy się postępowanie, w ramach którego śledczy badają, czy ten posłużył się we własnej sprawie podrobionym testamentem krewnej. Chodzi o mieszkanie przy ulicy Kochanowskiego w Warszawie o wartości 475 tysięcy złotych.
W skrócie
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Łukaszowi P.
- Sprawa dotyczy podejrzenia posłużenia się podrobionym testamentem w celu przejęcia mieszkania wartego 475 tys. zł.
- Biegły ustalił, że testament i podpis nie należały do zmarłej krewniej, a sędziemu grozi do 10 lat więzienia.
"Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Łukasza P." - czytamy w komunikacie prokuratury.
Jak podkreślono, przedmiotem sprawy jest to, że sędzia "usiłował doprowadzić miasto stołeczne Warszawa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości".
Chodzi o mieszkanie przy ulicy Kochanowskiego w Warszawie, należące do zmarłej krewnej P., Niny M., którego wartość prokuratura określiła na 475 tysięcy złotych.
Sędzia Łukasz P. Jest wniosek o uchylenie immunitetu
Łukasz P. miał "wprowadzić w błąd sąd co do tytułu dziedziczenia przedmiotowej nieruchomości", posługując się podrobionym testamentem, w którym zmarła miała wyznaczyć go jako spadkobiercę swojego majątku.
Jak podkreślono w komunikacie, było to "działanie na szkodę miasta stołecznego Warszawy", które w przypadku braku testamentu dziedziczyłoby mieszkanie na mocy zasad ustawowych.
Łukasz P. wystąpił z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie testamentu własnoręcznego Niny M. 12 maja 2023 r.
Immunitet Łukasza P. Chodzi o sprawę podrobionego testamentu
W toku postępowania spadkowego o opinię poproszono biegłego z zakresu badań pisma ręcznego i dokumentów. Miał on ustalić, czy testament datowany na 15 czerwca 2022 r. został sporządzony w całości własnoręcznie przez spadkodawczynię.
"Biegły stwierdził, że ani testament, ani podpis pod testamentem nie zostały nakreślone przez Ninę M." - informuje prokuratura.
"Na obecnym etapie prowadzonego postępowania zgromadzone dowody wskazują, że zachowania Łukasza P. bezpośrednio zmierzały do dokonania przestępstwa w formie usiłowania oszustwa sądowego" - dodano.
Łukaszowi P. w związku z tą sprawą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Kłopoty sędziego Łukasza P. Afera hejterska
W przeszłości o działalności sędziego Łukasza P. było głośno w związku z tzw. aferą hejterską.
W tej sprawie prokuratura we Wrocławiu zwróciła się o uchylenie immunitetu sędziom pięciu sędziom, w tym: Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R., Jakubowi I. oraz Rafałowi P.