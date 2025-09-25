Nowy ruch prokuratury wobec Mateusza Morawieckiego. W tle wybory kopertowe

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Mateusz Morawiecki ma zostać ponownie przesłuchany w śledztwie dotyczącym organizacji tzw. wyborów kopertowych. Według ustaleń RMF FM do przesłuchania ma dojść na przełomie października i listopada. Prokuratura planuje postawić byłego premiera w stan oskarżenia jeszcze w tym roku. Na początku roku zarzucono mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych.

Mateusz Morawiecki
Mateusz MorawieckiNewsLubuskiEast News

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza przesłuchać byłego premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przygotowań do wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Jak ustalił dziennikarz Kacper Wróblewski z RMF FM, przesłuchanie ma się odbyć między październikiem a listopadem, a po jego przeprowadzeniu prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem roku.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, potwierdził, że po zapoznaniu się z aktami sprawy przez obrońców byłego premiera, jest on gotowy do złożenia wyjaśnień.

Zobacz również:

Jarosław Kaczyński ma być przesłuchany w ramach śledztwa, w którym status podejrzanego ma m.in. były premier Mateusz Morawiecki (PiS)
Polska

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego ws. wyborów kopertowych. Padła data

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Wybory kopertowe. Zarzuty prokuratury wobec Mateusza Morawieckiego

    Mateuszowi Morawieckiemu postawiono zarzuty pod koniec lutego. Dotyczą one przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków urzędniczych. Według prokuratury były premier wydał dwie decyzje administracyjne, w których upoważnił Pocztę Polską oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych do organizacji wyborów, z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Były premier odmówił wówczas składania wyjaśnień do czasu, gdy zapozna się z aktami.

    Prokurator Piotr Skiba wskazał, że chociaż były premier dysponował opiniami, m.in. Prokuratorii Generalnej, które wskazywały na niezgodność działań z prawem, posiłkował się opiniami, które prokuratura uważa za "pozorne" i wydane post factum. Jak przekazał w rozmowie z RMF FM prokurator Piotr Skiba, "wychodzimy (prokuratura - red.) z założenia, że te działania miały na celu stworzenie słabego po czasie alibi".

    Zobacz również:

    Zbigniew Ziobro był przesłuchiwany w prokuraturze
    Polska

    Ziobro został przesłuchany w prokuraturze. "Bardzo długie i wyczerpujące"

    Dawid Skrzypiński
    Dawid Skrzypiński

      Byli ministrowie i Jarosław Kaczyński pod lupą prokuratury

      Śledztwo w sprawie wyborów kopertowych dotyczy nie tylko Mateusza Morawieckiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie chciała przesłuchać w charakterze świadka mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, który broni wszystkich z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z tamtego okresu. - Sąd wyraził zgodę, ale pan mecenas i inni złożyli zażalenie. Czekamy, jaka będzie decyzja - powiedział prokurator Skiba.

      W ramach postępowania zaplanowano także przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, na 15 października. Nie wiadomo jednak, czy polityk stawi się w wyznaczonym terminie, ponieważ w tym czasie trwa posiedzenie Sejmu.

      Jak dowiedział się RMF FM, prokuratura nie otrzymała dotąd żadnej informacji zwrotnej. - Wezwanie zostało odebrane w dwóch miejscach przez osobę upoważnioną, ale nie mamy jeszcze potwierdzenia ze strony świadka - poinformował prokurator Skiba.

      Zobacz również:

      Wybory kopertowe. Mateusz Morawiecki usłyszał zarzut i odmówił składania zeznań
      Polska

      Mateusz Morawiecki usłyszał zarzuty. W tle wybory korespondencyjne

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę?Polsat News

      Najnowsze