W skrócie Paszporty Marcina Romanowskiego zostały unieważnione przez prokuraturę.

Romanowski potwierdził unieważnienie swoich dokumentów.

Podobne środki mogą zostać zastosowane wobec Zbigniewa Ziobry, który również przebywa na Węgrzech i ma usłyszeć 26 zarzutów, m.in. o nadużycia i kierowanie grupą przestępczą.

Informacje o unieważnionym paszporcie potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Paszporty Marcina Romanowskiego unieważnione. Polityk potwierdza

- Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych (...). Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen - przekazał prokurator.

"Rzeczpospolita" ustaliła że z powodu uzyskania przez byłego wiceministra sprawiedliwości azylu politycznego na Węgrzech, prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów (dyplomatycznego i "cywilnego") do MSZ i MSWiA.

Marcin Romanowski potwierdził w rozmowie z gazetą, że oba jego paszporty zostały unieważnione. Mieszkający na Węgrzech polityk, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania (ENA), miał w związku z tym wystąpić o Genewski Dokument Podróży.

Romanowski bez paszportów. Następny Ziobro?

Na Węgrzech przebywa też były jego były przełożony w ministerstwie sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt dla polityka podkreślając, że nie ma możliwości przesłuchania go poza krajem.

Ziobro ma usłyszeć 26 zarzutów w sprawie nadużyć, związanych głównie z rozdzielaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz zarzut o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator domaga się tymczasowego aresztu, który pozwoli mu wystąpić z listem gończym za oskarżonym. O areszcie zdecyduje sąd.

Według "Rz" jeśli były minister sprawiedliwości zdecyduje się na ubieganie się o azyl na Węgrzech, polskie służby postąpią podobnie jak w sprawie Romanowskiego, czyli unieważnią jego paszporty i zablokują mu możliwość swobodnego przemieszczania się.

