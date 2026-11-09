W skrócie Prokuratura rozpoczyna w poniedziałek sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech członków rodziny zamachowca, których ciała znaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obowiązująca w całym kraju żałoba narodowa potrwa do poniedziałku, natomiast w Krakowie władze miasta podjęły decyzję, że trwać ona będzie do 11 listopada włącznie.

W Krakowie wystawiona została księga kondolencyjna, w której można pożegnać ofiary śmiertelne ataku strzelca.

Dwaj policjanci, Artur Morański i Jakub Kulik, którzy obezwładnili napastnika, zostali wybudzeni ze śpiączki i mają zostać uhonorowani przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezydenta Krakowa Łukasza Gibałę.

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Poniedziałek jest drugim dniem żałoby narodowej, która obowiązuje od północy z soboty na niedzielę w całym kraju. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP potrwa ona do poniedziałku. Z kolei w Krakowie - decyzją prezydenta miasta - żałoba trwać będzie do 11 listopada włącznie.

Żałobę ogłoszono po strzelaninie w Krakowie, w której zginęło sześć osób, a 16, w tym interweniujący policjanci i zamachowiec, zostało rannych.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Prokuratura rozpoczyna sekcje

W poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok sześciorga ofiar ataku w Krakowie oraz trojga zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli rodziny zamachowca. Sprawca ataku zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

Prezydent Karol Nawrocki planuje uhonorować funkcjonariuszy za udział w interwencji. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik obezwładnili sprawcę sobotniego ataku w centrum miasta. Obaj funkcjonariusze przebywają w szpitalu, zostali wybudzeni ze śpiączki.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się o nadanie dwóm policjantom w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez miasto.

Gibała poinformował też, że w poniedziałek o godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej odbędzie się wiec solidarności, podczas którego uczestnicy uczczą pamięć ofiar sobotniego zamachu. Celem spotkania będzie też wyrażenie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.

Żałoba narodowa po strzelaninie. Księga kondolencyjna w Krakowie

Od poniedziałku do środy od godziny 9 do 19 w holu krakowskiego magistratu przy Placu Wszystkich Świętych będzie wyłożona księga kondolencyjna poświęcona ofiarom sobotniego zamachu na Rynku Głównym - poinformowano w niedzielę na miejskim profilu na portalu X.

Wcześniej na stronie miasta umożliwiono składanie kondolencji w formie elektronicznej. Możliwość pojawiła się w niedzielę, a jako pierwszy wpis w internetowej księdze kondolencyjnej opublikował prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

"Nie ma słów, które mogłyby oddać mój ból po tragedii, która złamała serca nas wszystkich. Myślami jestem przy Rodzinach i Bliskich Ofiar. Ich cierpienie jest dziś cierpieniem całego Krakowa" - napisał Łukasz Gibała.

Po otwarciu Rynku Głównego w niedzielę wieczorem w miejscach, w których zginęli lub ucierpieli ludzie - gromadziły się osoby składające kwiaty i palące świeczki.

W niedzielę wieczorem krakowski Rynek Główny został otwarty dla mieszkańców i turystów. Zamknięty był od rana z powodu czynności prowadzonych przez śledczych w związku z sobotnim atakiem w tym miejscu.

Do strzelaniny w Krakowie doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę krakowskiego rynku i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.



