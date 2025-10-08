W skrócie Waldemar Żurek wystąpił o wykluczenie sześciu sędziów Sądu Najwyższego powołanych z udziałem KRS niezgodnej z konstytucją.

Podkreślono, że nieprawidłowości w procesie powoływania sędziów mogą prowadzić do dalszych kar finansowych dla Polski.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wielu przypadkach przyznał zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sądu, a sprawy z udziałem tych sędziów naraziły państwo na znaczne wydatki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Waldemar Żurek zwrócił się do Wiesława Kozielewicza - Prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o wykluczenie od podejmowania w tej Izbie czynności zastrzeżonych dla sądu:

dr. hab. Tomasza Demendeckiego , prof. UMCS,

dr. hab. Marka Dobrowolskiego , prof. KUL,

Marka Motuka ,

dr. Marka Siwka ,

dr. hab. Marię Szczepaniec , prof. UKSW,

dr. hab. Pawła Wojciechowskiego.

Żurek chce wykluczyć sześciu sędziów SN. "Procedura obarczona wadami"

Prokurator generalny podkreślił, że obowiązkiem Prezesa Izby jest zapewnienie prawa do sądu ustanowionego ustawą, wynikającego z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

"Realizacja tego prawa nie jest możliwa w sytuacji, gdy procedura powoływania sędziów wykonujących czynności w tej Izbie była obarczona wadami, wynikającymi z nadmiernego wpływu władzy ustawodawczej i wykonawczej na proces nominacyjny".

Zwrócił też uwagę, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej powstała w miejsce zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN, uznanej za nielegalną, jednak sama procedura jej ukształtowania wymaga gruntownej zmiany ustawowej.

Podkreślił też, że Prezydent RP arbitralnie wybiera członków Izby spośród kandydatów przedstawionych przez osobę, której powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa SN budzi poważne wątpliwości. Decyzje te według niego zapadają bez ustawowych kryteriów, uzasadnienia, a czasem nawet wbrew woli wskazanych kandydatów.

Kary finansowe dla Polski. Żurek rozlicza sędziów

W piśmie do Prezesa Izby Waldemar Żurek przedstawił także wyniki analizy 91 wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących spraw, w których orzekały wskazane osoby. W każdej z tych spraw ETPCz uznał naruszenie prawa do sądu i zasądził na rzecz skarżących zadośćuczynienia.

Łączna suma wypłaconych przez Polskę kwot to kilkaset tysięcy euro. Szczegółowe wartości przekazano w komunikacie:

dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS (1 sprawa) - 10 000 euro, tj. ok. 42 700 zł,

dr hab. Marek Dobrowolski, prof. KUL (1 sprawa) - 10 000 euro, tj. ok. 42 700 zł,

Marek Motuk (12 spraw) - 120 000 euro, tj. ok. 512 400 zł,

dr Marek Siwek (11 spraw) - 136 000 euro, tj. ok. 580 720 zł,

dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW (4 sprawy) - 52 500 euro, tj. ok. 224 175 zł,

dr hab. Paweł Wojciechowski (1 sprawa) - 22 500 euro, tj. ok. 96 075 zł.

Obecnie w ETPCz czeka na rozstrzygnięcie ok. 1000 podobnych spraw. Jak zaznaczono, kontynuowanie orzekania przez wymienione osoby może prowadzić do kolejnych obciążeń finansowych dla Skarbu Państwa.

Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Dziemianowicz-Bąk: Ten projekt musi trafić do Sejmu Polsat News Polsat News