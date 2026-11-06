Nowy ruch Korwin-Piotrowskiej. Wiadomo, kiedy sprawa Święczkowskiego trafi na wokandę

W skrócie Anna Korwin-Piotrowska zwołała zgromadzenie sędziów TK na 17 listopada, aby rozpatrzyć wnioski o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do TK łącznie sześć wniosków o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Wnioski dotyczą m.in. śledztw w sprawie systemów Pegasus i Hermes, przekroczenia uprawnień oraz naruszania praw pracowniczych sędziów.

Sędzia Korwin-Piotrowska wcześniej wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych prezesa Święczkowskiego oraz wiceprezesa Sochańskiego.

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Zapowiedziane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zaplanowane na 17 listopada na godz. 9.

Mają zostać wówczas rozpatrzone wnioski prokuratora generalnego "o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK Bogdana Święczkowskiego". W piśmie wskazano konkretne czyny zarzucane prezesowi TK, wokół których toczą się prokuratorskie śledztwa.

Następnie sędziowie zajmą się rozpatrzeniem wniosku "o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej" Święczkowskiego oraz "pozbawienie wolności w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania" w związku z kolejnymi wskazanymi śledztwami.

Ostatni punkt zarządzenia dotyczy wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. W jego przypadku przedmiotem dyskusji również będzie wniosek "o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej".

Anna Korwin-Piotrowska wskazała, że odpisy wniosków zostaną doręczone obu wymienionym sędziom. Ma do nich trafić również zawiadomienie o tym, że "czynność wysłuchania" ich jest zaplanowana na godz. 12 w dniu posiedzenia.

Sześć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu

Prokurator generalny Waldemar Żurek informował w tym tygodniu, że do TK w zeszły piątek oraz we wtorek łącznie trafiło sześć wniosków o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jeden wniosek o uchylenie immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiego dotyczą m.in.: spraw systemów Pegasus i Hermes, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji oraz naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Z kolei wniosek o uchylenie immunitetu Sochańskiego dotyczy kwestii uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych.

Nasilenie konfliktu ws. TK. "Przerwa w czynnościach" Święczkowskiego i Sochańskiego

W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą sądu nasilił się wówczas protest. Pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a "wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca".

Prezydent Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące m.in., że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa". Z kolei wieczorem orędzie wygłosił premier Tusk, który powiedział, że "państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości".



