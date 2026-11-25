W poniedziałek sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska przekazała prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi cztery uchwały przyjęte przez grupę sędziów wybranych przez Sejm tej kadencji oraz dwa zarządzenia o odmowie przyjęcia do rozpoznania wniosków prokuratora generalnego - przekazała w środę Prokuratura Krajowa.

Rozwiń

Trzy z czterech uchwał wyrażają zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego. Kolejna taka uchwała dotyczy Bartłomieja Sochańskiego.

Są też dwa zarządzenia o odmowie przyjęcia do rozpoznania wniosków "o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego" - tłumaczy Prokuratura Krajowa.

Wnioski nie będą rozpoznane. Komunikat Prokuratury Krajowej

Pierwszy z nich dotyczył "przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez Prokuraturę Krajową oprogramowania o nazwie Hermes".

Kolejny wniosek dotyczył natomiast "dwóch odrębnych zachowań związanych z pełnieniem funkcji prokuratora krajowego, podjętych w celu uzyskania korzyści osobistej przez Zbigniewa Ziobrę" - tłumaczy Prokuratura Krajowa.

Pierwsze z tych "zachowań" polegało na "poleceniu prokuratorowi, z naruszeniem przepisów prawa, przeprowadzenia kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych, analizowaniu uzyskanych w ten sposób materiałów a następnie przyjmowaniu referatów z poczynionych na ich podstawie ustaleń, pomimo świadomości, że materiały te zawierają informacje objęte tajemnicą obrończą, a także na ujawnieniu tych informacji osobie nieuprawnionej".

Drugie polegało natomiast na poleceniu przekazania Ziobrze "materiałów niejawnych", w tym tych pochodzących z kontroli operacyjnej, oznaczonych klauzulą "poufne" i zawierających informacje objęte tajemnicą obrończą, a także udostępnienia mu stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w pomieszczeniach niespełniających wymogów ich ochrony.

Wnioski te miały zawierać "braki formalne" uniemożliwiające ich rozpoznanie - wynika z uzasadnień odmowy przyjęcia tych dokumentów do rozpoznania. Braki dotyczyły "sposobu przedstawienia przez prokuratora akt postępowań".

"Nie zapadły żadne uchwały". Święczkowski grzmi po decyzji grupy sędziów TK

W połowie listopada Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Korwin-Piotrowskiej poinformował o uchyleniu immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego. Wcześniej obaj zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

- Nie było żadnego zgromadzenia ogólnego i nie zapadły żadne uchwały - skomentował ten ruch Bogdan Święczkowski. Zasugerował on, że zwołane zgromadzenie nie miało wymaganego prawem kworum.

- Ośmiu sędziów, a tutaj w tym wypadku trzech sędziów i pięciu uzurpatorów, nijak nie można liczyć jako 10 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy urzędują - tłumaczył.

Świeczkowski powiedział również, żw nie uważa, żeby prokurator mógł mu przedstawić jakiekolwiek zarzuty. - Mamy do czynienia z państwem bezprawia, z działalnością najprawdopodobniej przestępczą - przekonywał.

- Proszę pamiętać, że sędziowie TK podlegają tylko konstytucji. Nie podlegają ustawom, więc nie można mnie zawieszać na podstawie przepisów ustawy - podkreślił.

Więcej informacji wkrótce...