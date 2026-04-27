- Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe, ukraińskich przyjaciół - ogłosił Donald Tusk na konferencji Road to URC w Rzeszowie, gdzie spotkał się z premier Ukrainy Juliją Swyrydenko.

Tusk o armadzie dronowej. Pomoże Ukraina

- Przy tym starciu największych potęg, przy tej globalnej konfrontacji, jaka de facto ma miejsce dzisiaj na Bliskim Wschodzie, to Ukraina okazała się partnerem dla państw, które chcą bronić swojej przestrzeni powietrznej (...) dzięki temu specyficznemu, unikatowemu know-how, jak się bronić dzisiaj i jutro przed atakami z powietrza - wyjaśnił premier.

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, konferencja w Rzeszowie rozpoczyna przygotowania do Ukraine Recovery Conference - "największej na świecie konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy". Odbędzie się ona w czerwcu tego roku w Gdańsku.

Premier podkreślił, że chce, aby obie konferencje stały się "prawdziwymi krokami milowymi na rzecz bezpiecznej Ukrainy, bezpiecznej Polski, bezpiecznej Europy".

- Chcę tutaj w Rzeszowie bardzo wyraźnie podkreślić, że relacje polsko-ukraińskie i relacje między Europą (Unią - red.) a Ukrainą to nie jest jednostronna pomoc dla walczącego kraju. Udało się - i Polska odniosła sukces, bo byliśmy państwem wiodącym w tym procesie - zbudować taki model spółki (…), w którym także Ukraina coś może dać - dodał Tusk.

Armada dronów w Polsce. "Abyśmy mogli powiedzieć: Jesteśmy bezpieczni"

Polska armada dronowa - jak mówił premier Tusk - ma być wsparciem zarówno dla kraju, jak i jego sojuszników.

- Polska musi mieć armadę dronową, tak abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom: Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni także dzięki takim przedsięwzięciom, jakie dzisiaj mają miejsce w Rzeszowie - powiedział szef rządu.

Premier podziękował mieszkańcom i władzom Rzeszowa, wskazując na ich dotychczasowe działania oraz potencjał inwestycyjny rejonu. - To nieprzypadkowo tutaj inwestorzy z całego świata szukają też swojej szansy, jeśli chodzi o przemysł lotniczy, przemysł komunikacyjny - stwierdził.

