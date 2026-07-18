W skrócie Waldemar Żurek oświadczył, że nie brał udziału w opracowaniu projektu nowego regulaminu prokuratur i że prace nad nim rozpoczęto jeszcze przed jego objęciem funkcji Prokuratora Generalnego.

Minister podkreślił, że projekt regulaminu powstał w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej i sam nie zgłasza obecnie do niego uwag, oczekując na opinie środowiska prokuratorskiego.

Część prokuratorów wyraziła zastrzeżenia wobec nowego regulaminu, twierdząc, że przepisy są nadmiernie szczegółowe, niejasne i mogą ograniczać niezależność prokuratorów.

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"W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi projektu Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przekazany mi przez Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia', stanowczo dementuję informacje, jakoby dokument przekazany do konsultacji został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości" - zaznaczył we wpisie Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości w dalszej części wpisu na X podkreślił, że wskazany projekt został opracowany przez Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej.

Nowy regulamin prokuratur. Żurek zaprzecza doniesieniom

Waldemar Żurek zaznaczył też, że po objęciu przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego osobiście nakazał zintensyfikowanie prac nad projektem nowego regulaminu funkcjonowania prokuratur.

"Prace nad projektem były prowadzone jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji Prokuratora Generalnego, nie brałem udziału w jego opracowaniu" - dodał polityk.

Jak wskazał Prokurator Generalny, na obecnym etapie nie zgłasza do projektu żadnych uwag i tłumaczy, że w pierwszej kolejności che zapoznać się z opiniami i stanowiskami środowiska prokuratorskiego.

"Dopiero po ich analizie będą podejmowane dalsze decyzje dotyczące ostatecznego kształtu tego aktu prawnego" - zakończył swój wpis Waldemar Żurek.

Nowy regulamin prokuratur bublem? "Wyszło jak zwykle"

O problemach z projektem nowego regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w piątek informował serwis Prawo.pl.

Ten miał dotrzeć do uzasadnienia projektu, w którym można przeczytać, że: "Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, określający materię wskazaną w tym przepisie".

W rozmowie z dziennikarzami prokuratorzy mieli skarżyć się, że: "miało być więcej samodzielności, a wyszło jak zawsze". Zdaniem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie dr. Piotra Kosmatego nowe przepisy mogą uderzyć w niezależność prokuratorów.

- Jest to szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę fakt, że wiele spraw prowadzonych przez prokuraturę może mieć charakter polityczny (...). Generalnie problemem tego projektu jest nadmierna kazuistyka, instrukcyjność i stosowanie niejasnych określeń, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne i niestety być nadużywane ze szkodą dla samych prokuratorów - wskazuje dr Kosmaty w rozmowie z Prawo.pl.

Źródło: X / Prawo.pl





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