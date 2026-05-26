W skrócie Największym zaufaniem Polaków w maju 2026 roku cieszył się prezydent Karol Nawrocki, a następnie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

W rankingu zaufania polityków Prawo i Sprawiedliwość wypadło znacząco słabiej, a najwyżej uplasował się były premier Mateusz Morawiecki na 12. miejscu.

Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone na próbie 1041 dorosłych mieszkańców Polski od 7 do 17 maja 2026 metodami CAPI, CATI i CAWI.

Karol Nawrocki drugi miesiąc z rzędu jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków. Prezydentowi ufa 48 proc. Polaków, natomiast nieufność do niego wyraża 38 proc.

Tuż za nim znalazło się dwóch wicepremierów: ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza zaufaniem darzy 45 proc., a ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego - 44 proc. Temu pierwszemu nie ufa 27 proc., a drugiemu - 32 proc.

Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (40 proc.) i lider Konfederacji Krzysztof Bosak (38 proc.). Takim samym zaufaniem, jak Bosak, cieszy się również premier Donald Tusk, choć szefowi rządu nie ufa jednocześnie 46 proc. - znacznie więcej niż Bosakowi (33 proc.).

Sondaż zaufania. Wśród osób z PiS najlepszy wynik ma Morawiecki

Z sondażu wynika, że znacznie gorszym poziomem zaufania Polaków cieszą się politycy Prawa i Sprawiedliwości. W rankingu najlepiej wypadł były premier Mateusz Morawiecki, który zajął jednak dopiero 12. miejsce. Morawieckiemu ufa 30 proc. wyborców, jednak 51 proc. mu nie ufa.

Jeszcze gorzej wypadł prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zajął 14. miejsce z zaufaniem na poziomie 26 proc. Kaczyńskiemu nie ufa natomiast 59 proc. Polaków. Z kolei kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uplasował się na 19. pozycji. Były minister edukacji cieszy się zaufaniem 22 proc. wyborców i nieufnością 51 proc. z nich.

Podobny stosunek Polacy mają również do Grzegorza Brauna. Jemu również ufa 22 proc. ankietowanych. Z kolei 56 proc. z nich wyraziło brak zaufania do lidera Konfederacji Korony Polskiej. Braun i Kaczyński to politycy, którzy uzyskali największy odsetek negatywnych głosów.

