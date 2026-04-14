Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Onetu, więcej Polaków nie ufa Karolowi Nawrockiemu, niż deklaruje zaufanie do głowy państwa.

Zaufanie do prezydenta Nawrockiego. Nowy sondaż

39 proc. biorących udział w sondażu, na pytanie: "Jak bardzo ufa Pan/Pani prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?" udzieliło negatywnej odpowiedzi. Za opcją "zdecydowanie nie ufam" opowiedziało się 27,1 proc. badanych, a wariant "raczej nie ufam" wybrało 11,9 proc.

Zaufanie do prezydenta zadeklarowała ponad jedna trzecia ankietowanych (35,9 proc.). "Zdecydowanie ufam" odpowiedziało 16,9 proc., a "raczej ufam" 19 proc.

Opcję "ani ufam, ani nie ufam" wybrało 20,9 proc. Polaków, a "nie wiem/trudno powiedzieć" 4,2 proc.

W przeprowadzonym w drugiej połowie marca sondażu dotyczącym zaufania do polskich polityków, Nawrocki uzyskał pierwszą pozycję. Jak wynikało z badań IBRiS dla Onetu, drugie miejsce w rankingu zajął szef MSZ Radosław Sikorski, a trzecie premier Donald Tusk.

Zaufanie do byłego prezesa IPN zadeklarowało wtedy 46,3 proc. badanych (na "zdecydowanie ufam" wskazało 28,9 proc., a na "raczej ufam" - 17,4 proc.). Było to o 2,5 pkt proc. mniej niż w badaniu z lutego. Negatywną ocenę wystawiło wówczas Nawrockiemu 46,7 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" - 36,1 proc., "raczej nie ufam" - 10,6 proc.).

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na panelu 1015 respondentów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

