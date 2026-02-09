Nowy ranking najpopularniejszych imion dzieci w Polsce. Z podziałem na województwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ranking najczęściej nadawanych imion w drugiej połowie 2025 roku. W ogólnopolskim zestawieniu na czele znaleźli się Zofia i Nikodem. Jakie jeszcze imiona wybierali rodzice w różnych regionach kraju?

Kobieta spacerująca z wózkiem dziecięcym w parku, na środku nałożona przezroczysta mapa Polski z kilkoma województwami wyróżnionymi kolorem różowym.
Na różowo zaznaczyliśmy województwa, w których wygrała Zofia 123RFEast News

Zuzanny, Zofie i Leony... jakie były najpopularniejsze imiona, które Polacy nadawali swoim dzieciom w drugiej połowie ubiegłego roku? Na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji rankingu wiemy, że trend powrotu do tradycyjnych imion trwa w najlepsze.

Wśród imion żeńskich największą popularnością cieszyła się Zofia (łącznie 4314 dzieci) - imię wygrało ranking w aż siedmiu województwach, w tym w mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wysoko w zestawieniu pojawiły się także takie imiona jak: Zuzanna (2325) - najczęściej wybierana w czterech województwach oraz równie popularna Maja (2972).

Wśród imion nadawanych chłopcom liderem został Nikodem (5449), który był najczęściej nadawanym imieniem w ośmiu województwach, a na drugim miejscu, w ogólnym zestawieniu, niezmiennie już od kilku lat, znalazł się Antoni (4105).

Kolejne w rankingu okazały się imiona "papieskie" - Leon (2787) oraz Jan (2400).

    Najpopularniejsze imiona z podziałem na województwa

    Oto szczegółowy ranking imion najczęściej wybieranych przez rodziców w poszczególnych województwach:

    Województwo dolnośląskie

    Dziewczynki: Zuzanna - 311 w okresie lipiec-grudzień 2025, Zofia - 303, Maja - 291.

    Chłopcy: Nikodem - 415, Leon - 382, Antoni - 364.

    Województwo kujawsko-pomorskie

    Dziewczynki: Laura - 225, Zofia - 214, Maja - 200.

    Chłopcy: Nikodem - 307, Leon - 280, Antoni - 255.

    Województwo lubelskie

    Dziewczynki: Zuzanna - 210, Laura - 207, Zofia - 198.

    Chłopcy: Nikodem - 356, Antoni - 290, Aleksander - 275.

    Województwo lubuskie

    Dziewczynki: Zofia - 98, Zuzanna - 98, Michalina - 90.

    Chłopcy: Leon - 128, Nikodem - 128, Antoni - 113.

      Województwo łódzkie

      Dziewczynki: Laura - 283, Zofia - 256, Maja - 235.

      Chłopcy: Nikodem - 377, Antoni 334, Jan 323.

      Województwo małopolskie

      Dziewczynki: Maja - 465, Zuzanna - 460, Zofia - 458.

      Chłopcy: Antoni - 603, Jan - 602, Nikodem - 597.

      Województwo mazowieckie

      Dziewczynki: Zofia - 766, Laura - 651, Zuzanna - 622.

      Chłopcy: Jan - 947, Nikodem - 890, Aleksander - 865.

      Województwo opolskie

      Dziewczynki: Zofia - 90, Maja - 88, Hanna - 82.

      Chłopcy: Leon - 130, Nikodem - 128, Antoni -103.

      Województwo podkarpackie

      Dziewczynki: Zuzanna - 261, Maja - 234, Zofia - 232.

      Chłopcy: Nikodem - 378, Antoni - 325, Franciszek - 314.

        Województwo podlaskie

        Dziewczynki: Laura - 146, Zofia - 143, Maja - 131.

        Chłopcy: Nikodem - 205, Jan - 166, Aleksander - 158.

        Województwo pomorskie

        Dziewczynki: Zofia - 301, Zuzanna - 244, Maja - 240.

        Chłopcy: Jan - 362, Leon - 359, Antoni - 356.

        Województwo śląskie

        Dziewczynki: Maja - 416, Zofia - 409, Emilia - 399.

        Chłopcy: Leon - 541, Nikodem - 524, Antoni - 517.

        Województwo świętokrzyskie

        Dziewczynki: Laura - 122, Julia - 120, Zuzanna - 119.

        Chłopcy: Nikodem - 184, Aleksander - 164, Antoni - 151.

        Województwo warmińsko-mazurskie

        Dziewczynki: Zofia - 184, Maja - 140, Hanna - 126.

        Chłopcy: Nikodem - 227, Aleksander - 170, Leon - 169.

        Województwo wielkopolskie

        Dziewczynki: Zofia - 487, Maja - 365, Laura - 348.

        Chłopcy: Leon - 535, Antoni - 488, Nikodem - 482.

        Województwo zachodniopomorskie

        Dziewczynki: Zofia - 175, Maja - 167, Hanna - 148.

        Chłopcy: Leon - 263, Nikodem - 251, Antoni - 206.

