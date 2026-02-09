Nowy ranking najpopularniejszych imion dzieci w Polsce. Z podziałem na województwa
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ranking najczęściej nadawanych imion w drugiej połowie 2025 roku. W ogólnopolskim zestawieniu na czele znaleźli się Zofia i Nikodem. Jakie jeszcze imiona wybierali rodzice w różnych regionach kraju?
Zuzanny, Zofie i Leony... jakie były najpopularniejsze imiona, które Polacy nadawali swoim dzieciom w drugiej połowie ubiegłego roku? Na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji rankingu wiemy, że trend powrotu do tradycyjnych imion trwa w najlepsze.
Wśród imion żeńskich największą popularnością cieszyła się Zofia (łącznie 4314 dzieci) - imię wygrało ranking w aż siedmiu województwach, w tym w mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wysoko w zestawieniu pojawiły się także takie imiona jak: Zuzanna (2325) - najczęściej wybierana w czterech województwach oraz równie popularna Maja (2972).
Wśród imion nadawanych chłopcom liderem został Nikodem (5449), który był najczęściej nadawanym imieniem w ośmiu województwach, a na drugim miejscu, w ogólnym zestawieniu, niezmiennie już od kilku lat, znalazł się Antoni (4105).
Kolejne w rankingu okazały się imiona "papieskie" - Leon (2787) oraz Jan (2400).
Najpopularniejsze imiona z podziałem na województwa
Oto szczegółowy ranking imion najczęściej wybieranych przez rodziców w poszczególnych województwach:
Województwo dolnośląskie
Dziewczynki: Zuzanna - 311 w okresie lipiec-grudzień 2025, Zofia - 303, Maja - 291.
Chłopcy: Nikodem - 415, Leon - 382, Antoni - 364.
Województwo kujawsko-pomorskie
Dziewczynki: Laura - 225, Zofia - 214, Maja - 200.
Chłopcy: Nikodem - 307, Leon - 280, Antoni - 255.
Województwo lubelskie
Dziewczynki: Zuzanna - 210, Laura - 207, Zofia - 198.
Chłopcy: Nikodem - 356, Antoni - 290, Aleksander - 275.
Województwo lubuskie
Dziewczynki: Zofia - 98, Zuzanna - 98, Michalina - 90.
Chłopcy: Leon - 128, Nikodem - 128, Antoni - 113.
Województwo łódzkie
Dziewczynki: Laura - 283, Zofia - 256, Maja - 235.
Chłopcy: Nikodem - 377, Antoni 334, Jan 323.
Województwo małopolskie
Dziewczynki: Maja - 465, Zuzanna - 460, Zofia - 458.
Chłopcy: Antoni - 603, Jan - 602, Nikodem - 597.
Województwo mazowieckie
Dziewczynki: Zofia - 766, Laura - 651, Zuzanna - 622.
Chłopcy: Jan - 947, Nikodem - 890, Aleksander - 865.
Województwo opolskie
Dziewczynki: Zofia - 90, Maja - 88, Hanna - 82.
Chłopcy: Leon - 130, Nikodem - 128, Antoni -103.
Województwo podkarpackie
Dziewczynki: Zuzanna - 261, Maja - 234, Zofia - 232.
Chłopcy: Nikodem - 378, Antoni - 325, Franciszek - 314.
Województwo podlaskie
Dziewczynki: Laura - 146, Zofia - 143, Maja - 131.
Chłopcy: Nikodem - 205, Jan - 166, Aleksander - 158.
Województwo pomorskie
Dziewczynki: Zofia - 301, Zuzanna - 244, Maja - 240.
Chłopcy: Jan - 362, Leon - 359, Antoni - 356.
Województwo śląskie
Dziewczynki: Maja - 416, Zofia - 409, Emilia - 399.
Chłopcy: Leon - 541, Nikodem - 524, Antoni - 517.
Województwo świętokrzyskie
Dziewczynki: Laura - 122, Julia - 120, Zuzanna - 119.
Chłopcy: Nikodem - 184, Aleksander - 164, Antoni - 151.
Województwo warmińsko-mazurskie
Dziewczynki: Zofia - 184, Maja - 140, Hanna - 126.
Chłopcy: Nikodem - 227, Aleksander - 170, Leon - 169.
Województwo wielkopolskie
Dziewczynki: Zofia - 487, Maja - 365, Laura - 348.
Chłopcy: Leon - 535, Antoni - 488, Nikodem - 482.
Województwo zachodniopomorskie
Dziewczynki: Zofia - 175, Maja - 167, Hanna - 148.
Chłopcy: Leon - 263, Nikodem - 251, Antoni - 206.