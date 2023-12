Kandydatura członkini Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnego małoletnich poniżej lat 15 została wcześniej przedstawiona przez wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego .

Państwowa Komisja ds. pedofilii. Powołanie i zakres działania

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnego małoletnich poniżej lat 15 została powołana decyzją Sejmu 24 lipca 2020 roku. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.