Pojawiła się propozycja jego odrzucenia m.in. z powodu niekompletnej dokumentacji , a także tego, że partia miała kilkukrotnie nie udzielić wyjaśnień na kierowane do niej pytania PKW .

PKW złożyła wniosek do sądu. Chodzi o partię Nowa Nadzieja

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki potwierdził wówczas, że k omisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wykreślenie Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych.

Czas na złożenie do PKW odpowiednich dokumentów upłynął 31 marca.

Wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo stwierdził, że partia złożyła sprawozdanie finansowe w terminie. - PKW posiada sprawozdanie Nowej Nadziei za 2024 rok , które wpłynęło do niej wraz z raportem biegłego rewidenta 31 marca 2025 roku - stwierdził.

"Rzeczpospolita" podawała, że partia co prawda rzeczywiście złożyła dokumenty w ostatnim możliwym dniu, ale zrobiła to w sposób, który według PKW nie był skuteczny od strony prawnej. Dlatego też zwrócono się do sądu o wykreślenie Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych.