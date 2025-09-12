W wieczornym bloku głosowań Sejm bezwzględną większością głosów wybrał nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został nim Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej, którego kandydaturę wystosował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Tadeusz Dziuba, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezes NIK, którego proponowało PiS, wycofał swoją kandydaturę, o czym przed głosowaniem poinformował Jarosław Kaczyński.

Mariusz Haładyj nowym prezesem NIK. Posłowie zdecydowali

W głosowaniu wzięło udział 431 posłów, za kandydaturą Haładyja było 421 parlamentarzystów, przeciw czterech, wstrzymało się sześciu. Większość bezwzględna wynosiła 216.

Wcześniej sprawozdawca Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Tomasz Kostuś (KO) poinformował, że gremium pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Haładyja i zarekomendowało jego wybór na prezesa NIK.

Prezesa NIK powołuje Sejm za zgodą Senatu, który podejmuje w tej sprawie uchwałę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat.

Sześcioletnia kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia upłynęła 30 sierpnia.

W poniedziałek odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów, zorganizowane po raz pierwszy w historii. Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Nowy prezes NIK. Kim jest Mariusz Haładyj?

Mariusz Haładyj jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.

W lutym 2019 r. został powołany na stanowisko szefa Prokuratorii Generalnej przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Między lutym 2012 r. a listopadem 2015 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Z kolei w Ministerstwie Rozwoju funkcję podsekretarza stanu piastował od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r.

