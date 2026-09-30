Nowy podcast na YouTube Polsat News - Jankowski SOLO / KONTRA

Polsat News rusza z autorskim podcastem Grzegorza Jankowskiego na kanale Polsat News na YouTube. Dwa formaty, dwa tryby, jeden charakter: bez ściemy, bez owijania, bez litości dla pustych frazesów.

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Grzegorz Jankowski w garniturze i okularach wskazuje palcem, na tle grafiki z napisem 'Solo' i hasłami podcastu.
"Jankowski SOLO / KONTRA" - nowy podcast Grzegorza JankowskiegoPolsatnews.pl

Od 30 września widzowie zobaczą Grzegorza Jankowskiego w wersji, której nie da się zmieścić w ramówce telewizyjnej.

Podcast składa się z dwóch cykli:

  • Jankowski SOLO - to komentarz do tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, w stylu Grzegorza: własny punkt widzenia, ostre tezy i zero politycznej poprawności. Nowe odcinki będą się pojawiać w środy o 20.00.
  • Jankowski KONTRA - to rozmowy, w których gość nie dostaje taryfy ulgowej. Grzegorz staje naprzeciw największych nazwisk w kraju i pyta o to, o co inni boją się zapytać. Ma być ostro, merytorycznie i bez wymuszonej uprzejmości. Odcinki będą publikowane w soboty o 17.00.

- SOLO to ja i świat, który nie zawsze zasługuje na grzeczność i pudrowanie. KONTRA to ja i ktoś, kto będzie musiał się wytłumaczyć, ale też normalnie porozmawiać. Jedno i drugie bez kagańca, po mojemu - mówi Grzegorz Jankowski.

Oba cykle będą dostępne tylko na kanale Polsat News, otwiera się w nowym oknie na YouTube.

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