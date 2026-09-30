Od 30 września widzowie zobaczą Grzegorza Jankowskiego w wersji, której nie da się zmieścić w ramówce telewizyjnej.

Podcast składa się z dwóch cykli:

Jankowski SOLO - to komentarz do tego, co dzieje się w Polsce i na świecie , w stylu Grzegorza: własny punkt widzenia, ostre tezy i zero politycznej poprawności. Nowe odcinki będą się pojawiać w środy o 20.00. - tow stylu Grzegorza: własny punkt widzenia, ostre tezy i zero politycznej poprawności. Nowe odcinki będą się pojawiać w

Jankowski KONTRA - to rozmowy, w których gość nie dostaje taryfy ulgowej. Grzegorz staje naprzeciw największych nazwisk w kraju i pyta o to, o co inni boją się zapytać. Ma być ostro, merytorycznie i bez wymuszonej uprzejmości. Odcinki będą publikowane w soboty o 17.00.

- SOLO to ja i świat, który nie zawsze zasługuje na grzeczność i pudrowanie. KONTRA to ja i ktoś, kto będzie musiał się wytłumaczyć, ale też normalnie porozmawiać. Jedno i drugie bez kagańca, po mojemu - mówi Grzegorz Jankowski.

Oba cykle będą dostępne tylko na kanale Polsat News, otwiera się w nowym oknie na YouTube.

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