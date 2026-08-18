Spis treści: Podatek zamiast Funduszu Kościelnego. Pojawiła się odpowiedź rządu Czym jest Fundusz Kościelny i kto z niego korzysta?

13 maja 2026 roku Komisja do Spraw Petycji wysłała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie finansowania Kościołów i związków wyznaniowych. Dokument ten dotyczył petycji nr BKSP-155-X-704/25.

Jak wynika z treści petycji, postulowano w niej o: "podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia nowoczesnego i sprawiedliwego systemu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, to jest dobrowolnego odpisu podatkowego na rzecz związków wyznaniowych w miejsce Funduszu".

Autor inicjatywy zaproponował, by każdy podatnik mógł przeznaczyć 2 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego.

Podatek zamiast Funduszu Kościelnego. Pojawiła się odpowiedź rządu

Na dezyderat odpowiedziano. W piśmie podpisanym przez sekretarza stanu w MON Pawła Bejdę poinformowano o tym, że Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego podjął się pogłębionej analizy dotyczącej poszczególnych rozwiązań.

Wskazano również to, że wdrożenie proponowanych w petycji zmian z dużym prawdopodobieństwem wiązałoby się ze znacznym obciążeniem budżetu państwa.

Jak wynika z treści odpowiedzi: "przy wpływach w 2025 r. z podatku PIT w wysokości ok. 200 mld zł i założonych 50 proc. deklaracji podatników dotyczących przekazania części podatków na związki wyznaniowe oznaczałoby to konieczność uszczuplenia budżetu państwa na kwotę około 2 mld zł, z kolei przy 25 proc. deklaracji - około 1 mld zł". Tymczasem środki na Fundusz Kościelny zagwarantowane w budżecie na 2026 rok to 272,56 mln zł.

Czym jest Fundusz Kościelny i kto z niego korzysta?

Fundusz Kościelny stanowi rekompensatę dla Kościoła za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Został utworzony w 1950 roku i działa na rzecz wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, które zostały zarejestrowane w Polsce.

Obecnie Fundusz Kościelny jest finansowany z budżetu państwa - środki na jego rzecz są corocznie zapisywane w ustawie budżetowej.

Fundusz Kościelny stanowi wsparcie dla działalności charytatywnej oraz realizacji remontów i konserwacji obiektów sakralnych, które mają wartość zabytkową. Co istotne, Fundusz finansuje 80 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe większości duchownych. 100 proc. składek jest finansowanych dla misjonarzy i zakonników oraz zakonnic kontemplacyjnych.



