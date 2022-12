Spis treści: 01 PUE ZUS — co to za usługa?

02 Czy każdy musi mieć PUE ZUS?

03 Kto musi założyć PUE ZUS?

04 Jak założyć PUE ZUS?

PUE ZUS — co to za usługa?

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to narzędzie stworzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające ułatwić dostęp do usług świadczonych przez ZUS. Korzystając z tej usługi, można większość spraw w ZUS załatwić przez internet. Żeby założyć konto na tej platformie, wystarczy mieć ukończone 13 lat, założyć profil i potwierdzić tożsamość.

Osoby ubezpieczone, w tym pracownicy, zakładając konto na PUE ZUS mają dostęp do swoich zwolnień lekarskich, kalkulatora emerytalnego czy informacji o stanie konta ubezpieczonego. Ponadto możliwe jest umówienie wizyty w placówce za pośrednictwem platformy.

Przedsiębiorcy korzystający z Platformy Usług Elektronicznych mają dostęp do rozliczania się z ZUS, załatwiania spraw pracowniczych czy też wystawiania niezbędnych świadczeń. Dodatkowo w łatwy sposób można za pośrednictwem PUE sprawdzić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia, informacje o należnych do opłacenia składkach czy też listę pracowników, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Czy każdy musi mieć PUE ZUS?

Korzystanie z PUE ZUS dla pracowników nie jest obligatoryjne. Z pewnością w wielu kwestiach założenie konta na platformie może znacznie ułatwić załatwianie niektórych spraw, a także o wiele szybszy dostęp do swoich danych i informacji, które bez korzystania z Platformy Usług Elektronicznych należałoby uzyskać, kierując się do najbliższej placówki.

Nadal w niektórych sprawach konieczne jest osobiste stawienie się w oddziale lub jednostce terenowej ZUS. W takim przypadku osoby posiadające konto na PUE mogą bezproblemowo umówić wizytę na konkretną godzinę i nie czekać w kolejce na miejscu.

W przypadku przedsiębiorców kwestia posiadania konta na PUE ZUS wygląda nieco inaczej, gdyż w niektórych sytuacjach jest narzucona przez ustawę.

Kto musi założyć PUE ZUS?

We wrześniu 2021 roku została uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie ustawowy obowiązek posiadania przez każdego płatnika składek konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — PUE ZUS.

Do 30 grudnia 2022 roku taki obowiązek spoczywa na przedsiębiorcach, którzy zatrudniali powyżej 5 pracowników. Zmiana od nowego roku będzie obowiązywała nie tylko płatników zatrudniających do 5 pracowników, ale także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.