Spis treści: 01 Co to jest świadectwo energetyczne?

02 Świadectwo energetyczne: kto może wykonywać?

03 Nowelizacja a świadectwo energetyczne. Kto będzie musiał mieć?

04 Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

05 Świadectwo energetyczne. Za jego brak ma grozić kara

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to inaczej certyfikat lub paszport energetyczny. To charakterystyka energetyczna budynku, a dokument jest sporządzany na podstawie oceny. Ta z kolei polega na obliczeniu zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do ogrzewania domu, wentylacji, ciepłej wody oraz oświetlenia.

Świadectwo energetyczne określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Wyliczenia podane są w kWh/m²/rok. Świadectwo zawiera takie dane jak informacje, ile dwutlenku węgla pochodzi z budynku i jak dużo energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Świadectwa energetycznego nie należy mylić z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.

Świadectwo energetyczne: kto może wykonywać?

Zgodnie z Prawem budowlanym świadectwo energetyczne budynku może sporządzać osoba, która spełnia jednocześnie cztery warunki. Pierwszy to posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Świadectwo energetyczne może wykonywać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo:

przeciwko mieniu;

wiarygodności dokumentów;

obrotowi gospodarczemu;

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

Świadectwo energetyczne może wykonywać osoba, która ukończyła studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.

Liczą się także studia podyplomowe związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami. Czwarty warunek to uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Nowelizacja a świadectwo energetyczne. Kto będzie musiał mieć?

Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej. Przede wszystkim ustawa wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego zarówno dla budynków wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, zarówno przez osoby indywidualne, jak i deweloperów.

Świadectwo energetyczne obecnie wymagane jest tylko dla budynków wybudowanych po 2009 r. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, będzie ono dotyczyć wszystkich budynków, także starszych. Po co te zmiany?

"Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami" - tłumaczył wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Świadectwo energetyczne będzie dotyczyć również tych właścicieli, którzy posiadają mieszkania w ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Nowelizacja będzie procedowana w Senacie, a następnie trafi do podpisu prezydenta. Prawdopodobnie zmiany związane ze świadectwem energetycznym wejdą w życie wiosną 2023 roku. Co ciekawe, z obowiązku zwolnione są lokale poniżej 50m² oraz budynki do realizacji celów religijnych.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

To, ile kosztuje świadectwo energetyczne, zależy od wyceny. Ta oparta jest o wiele czynników, takich jak na przykład typ zastosowanego systemu ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji czy klimatyzacji. Świadectwo energetyczne kosztuje najmniej właścicieli budynków jednorodzinnych.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Koszt uzyskania dokumentu będzie wynosił ok. 300 zł. Cena wzrasta w przypadku domów wielorodzinnych. Tu, co zrozumiałe, koszty mogą być jeszcze wyższe i również są wyceniane indywidualnie. Eksperci przewidują, że koszt świadectwa energetycznego będzie jednak znacznie wyższy niż dzisiejsze wyliczenia.

Świadectwo energetyczne. Za jego brak ma grozić kara

Świadectwo energetyczne było do tej pory wymagane tylko dla budynków wybudowanych po 2009 roku. Zmiana w ustawie sprawia, że obowiązek obejmie także nieruchomości wybudowane wcześniej. Świadectwo ważne jest 10 lat pod warunkiem, że nie przeprowadzono zmian, które wpływają na zużycie energii.

Obowiązku posiadania świadectwa energetycznego trzeba pilnować. Za jego brak ma grozić kara do kilku tysięcy zł. Nie ma jednak podanej górnej granicy, niemniej grzywną objęte zostaną również osoby, które sporządzą świadectwo energetyczne niezgodnie z ustawowymi wymaganiami.

