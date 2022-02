- Minister uznał, za co należy mu się szacunek, że odpowiedzialność polityczna związana z problemami przy wprowadzaniu podatkowej części Polskiego Ładu spada na niego - mówił o dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego wicerzecznik PiS.



Zapytany o to, czy była to samodzielna decyzja Kościńskiego, Fogiel odpowiedział: - Nikt nikogo do niczego nie przymuszał.



Poszukiwania następcy Kościńskiego

Wicerzecznik PiS przyznał, że w kwestii wyboru następcy Kościńskiego "wiele nazwisk jest na giełdzie". - Nie chcę żadnego potwierdzać, raczej myślimy o kimś nie z obecnego składu rządu - powiedział wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

- To nazwisko w mediach się nie pojawiało - dodał.

Powiedział też, że decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie Interia, jest jednym z poważniejszych kandydatów na nowego ministra finansów jest Piotr Nowak. Więcej na ten temat TUTAJ.



Zapytany o możliwość dymisji premiera Mateusza Morawieckiego w związku z problemami przy wprowadzaniu Polskiego Ładu, stwierdził: - Liczymy, że premier w sposób niezakłócony będzie pełnił swoją funkcję do wyborów na jesieni w 2023 roku, a jak Polacy zdecydują również i później.

PiS ma swój projekt reformy sądownictwa

Fogiel w dogrywce programu "Gość Wydarzeń" w Interii odniósł się też do zmian zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę w sądownictwie. Wicerzecznik partii rządzącej zapowiedział, że PiS przedstawi swoją propozycję zmian i chce się zająć "sprawą całościowo a nie wycinkowo". - Ten projekt jest na finalnym etapie prac - powiedział i dodał, że "te sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów również są planowanym elementem reformy".

W odniesieniu do spotkania prezydenta z szefową KE Ursulą von der Leyen, gdzie poruszona została kwestia inicjatywy ustawodawczej prezydenta, Fogiel podkreślił, że "to, w jaki sposób funkcjonuje wymiar sprawiedliwości danego kraju, jest wyłączną domeną tego kraju".