Nowy metropolita łódzki. Papież podjął decyzję

Dorota Hilger

Aktualizacja

Papież Leon XIV mianował metropolitą łódzkim kardynała Konrada Krajewskiego - przekazał polski episkopat. Decyzję Ojca Świętego w środę w południe przekazała Nuncjatura Apostolska w Polsce. Duchowny zastąpi kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ubiegłego roku objął urząd metropolity krakowskiego.

Nowy metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski
Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkimPiotr KamionkaReporter

W skrócie

  • Papież Leon XIV mianował kardynała Konrada Krajewskiego metropolitą łódzkim.
  • Kardynał Krajewski zastąpił kardynała Grzegorza Rysia, który został metropolitą krakowskim w grudniu ubiegłego roku.
  • Decyzję o mianowaniu przekazała Nuncjatura Apostolska w Polsce.
"Dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Leon XIV mianował nowym Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim dotychczasowego Jałmużnika Papieskiego - pochodzącego z Łodzi - kardynała Konrada Krajewskiego" - przekazano w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim

Kardynał Krajewski urodził się 25 listopada 1963 r. w Łodzi. 11 czerwca 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Duchowny zastąpi na stanowisku kard. Grzegorza Rysia.

    Dnia 3 sierpnia 2013 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim, który w jego imieniu miał za zadanie dbać o ubogich. Święcenia biskupie otrzymał 17 września 2013 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Od 2018 roku jest także kardynałem diakonem.

    Kardynał Krajewski po wybuchu wojny w Ukrainie został wysłany przez papieża Franciszka na granicę polsko-ukraińską. W imieniu Ojca Świętego dokonał w Fatimie aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

    Kapłan zajął urząd metropolity łódzkiego po ustąpieniu kardynała Grzegorza Rysia, który na stanowisku arcybiskupa metropolity krakowskiego zastąpił w grudniu ubiegłego roku Marka Jędraszewskiego.

