W skrócie Ks. Krzysztof Dukielski zrezygnował z funkcji biskupa pomocniczego.

Biskup Marek Solarczyk poinformował, że sprawa niewłaściwego zachowania księdza została zgłoszona dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej Dukielskiego i wszczęto stosowne postępowanie.

Na ks. Dukielskiego zostały nałożone środki zapobiegawcze, a dalsze decyzje podejmowane będą zgodnie z prawem kościelnym.

Jeszcze w środę biskup radomski Marek Solarczyk informował, że ks. Krzysztof Dukielski zwrócił się do papieża o zwolnienie go z funkcji biskupa pomocniczego. Ojciec Święty przyjął rezygnację duchownego.

W sobotę natomiast bp Solarczyk przekazał w mediach społecznościowych po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego zgłoszono fakt niewłaściwego zachowania wobec osoby małoletniej.

"Niewłaściwe zachowanie wobec osoby małoletniej". Komunikat ws. ks. Dukielskiego

"W poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólnoty Kościoła oraz z troską o pokrzywdzoną osobę informuję, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości" - przekazał bp Solarczyk na stronie Diecezji Radomskiej.

Biskup podkreślił, że zgodnie z prawem kanonicznym, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, "bezzwłocznie wszczęto przewidziane normami postępowanie".

"W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła na księdza Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego" - dodał bp. Marek Solarczyk.

Ks. Dukielski mianowany biskupem. Zwrócił się do papieża o zwolnienie go z funkcji

Biskup radomski wyraził także współczucie dla osób dotkniętych zachowaniem księdza Dukielskiego.

"Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka" - podkreślił w komunikacie.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, w połowie lipca papież Leon XIV mianował biskupem ks. Dukielskiego, dotychczasowego proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Duchowny został biskupem pomocniczym diecezji radomskiej, a za stolicę tytularną przydzielono mu Catulę.

Ks. Krzysztof Dukielski przyjął święcenia kapłańskie 31 maja 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego.

