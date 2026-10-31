Nowy komunikat Trybunału Konstytucyjnego. "Nawiążę bezpośredni kontakt"

W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała bezpośredni kontakt z sędziami przebywającymi poza siedzibą TK, aby ustalić sposób umożliwienia im wstępu do budynku.

Korwin-Piotrowska zwołała na 3 listopada 2026 r. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w celu rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok.

Do TK wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu, które zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi zasadami.

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"Nadrzędnym celem wszystkich działań musi być przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z przepisami oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pracownikom i sędziom Trybunału Konstytucyjnego oraz osobom przebywającym w pobliżu siedziby Trybunału" - czytamy w nowym komunikacie.

Dokument opublikowano na oficjalnej stronie organu. Podpisała go sędzia Anna Korwin-Piotrowska. To drugie tego typu obwieszczenie, które pojawiło się tam w ciągu ostatnich godzin.

Trybunał Konstytucyjny. Nowy komunikat Korwin-Piotrowskiej

Prawniczka poinformowała, że "w związku z przypadkami naruszenia porządku publicznego oraz wtargnięciem na teren i do budynku Trybunału osób nieuprawnionych", wydała zarządzenie ograniczające tymczasowo funkcjonowanie Kancelarii i Biura Służby Prawnej tej instytucji.

Obecna sytuacja na terenach przylegających do siedziby TK, jak wyjaśniła, sprawia także, że wstęp do budynku nie jest obecnie możliwy.

W dalszej części dokumentu Korwin-Piotrowska potwierdziła, że do Trybunału wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu. "Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi zasadami" - potwierdziła.

"Obecni w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie wykonują swoją pracę" - czytamy. Sędzia zapowiedziała także, że "z sędziami Trybunału Konstytucyjnego pozostającymi poza siedzibą Trybunału, nawiąże bezpośredni kontakt w celu ustalenia czasu i sposobu umożliwienia im wstępu do siedziby Trybunału".

"Na dzień 3 listopada 2026 r. zwołałam posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w celu rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. Jest to kwestia kluczowa dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał" - napisała.

Spór o TK. Prezes i wiceprezes zawieszeni, Nawrocki ogłasza serię spotkań

W ostatnich godzinach doszło do poważnej eskalacji kryzysu dotyczącego tego organu. W piątek wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja, a na stronie TK informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego. Kierującą TK została Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem.

Przed TK nasiliły się protesty, a udział w nich wzięli posłowie opozycji, w tym m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki przerwał zaplanowany wcześniej lot do Senegalu i wrócił do kraju. Polityk zapowiedział na sobotnie popołudnie serię spotkań z przedstawicielami środowisk parlamentarnych, dotyczących kryzysu w Trybunale.



