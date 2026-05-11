Nowy komunikat prokuratury ws. Ziobry. "Prowadzone są czynności"
Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagały inne osoby. Obecny szef resortu Waldemar Żurek zadeklarował w niedzielę na antenie Polsat News, że wystąpi o ekstradycję Ziobry.
W skrócie
- Prokuratura Krajowa bada okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy sprawdzają, czy były minister sprawiedliwości mógł liczyć na pomoc osób trzecich.
- Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, korzysta z dokumentu azylowego z Węgier i zaprzecza, że ukrywa się przed organami ścigania.
- Prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
"Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" - brzmi pełny komunikat instytucji na X.
Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać prok. Przemysław Nowak podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 11.45.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapowiedział, że resort zwróci się do władz w Waszyngtonie i Budapeszcie z pytaniami o podstawę prawną, która umożliwiła Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.
Wewiór zaznaczył również, że ambasada USA w Warszawie zapewniała wcześniej, że Stany Zjednoczone nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na swoje terytorium.
- Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na nasze bardzo dobre relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi - dodał rzecznik resortu dyplomacji.
Na pytanie o ewentualne wezwanie ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a do ministerstwa, rzecznik odpowiedział, że na ten moment taki krok nie jest rozważany.
Zbigniew Ziobro w USA. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające
Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że nie obawia się stanąć przed tamtejszym niezawisłym sądem.
- Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę, a sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo - mówił poseł PiS w wywiadzie dla TV Republika.
Zbigniew Ziobro oświadczył również, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.
Zapytany o to, dlaczego po pobycie na Węgrzech udał się do Stanów Zjednoczonych, Ziobro ocenił, że USA są gwarantem bezpieczeństwa i uczciwego sądownictwa.
- To nasz sojusznik i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i niebezpiecznego świata. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych warto bywać - dodał.
Zapewnił przy tym, że podczas swojego pobytu w USA "w żadnym razie nie zamierza się ukrywać".
Zbigniew Ziobro przekonywał też, że jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości zdecyduje się złożyć w jego sprawie wniosek ekstradycyjny, będzie musiało przedstawić swoją argumentację przed sądem w USA.
Dopytywany o to, czy jego były zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski również przeniósł się z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych, Ziobro odpowiedział: - Pozwólcie państwo, że jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego i jego dalsze plany, pozostawię to Marcinowi. Jeśli zdecyduje się nimi dzielić, to na pewno będzie to czynił publicznie.
Prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę. O co jest oskarżany?
Prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań
o charakterze przestępczym.
Pod koniec 2025 roku, gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro wyjechał do Budapesztu.
Na początku 2026 roku poinformowano, że polityk otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.