W skrócie Ranna 27-latka z obrażeniami wątroby została przetransportowana z krakowskiego szpitala do placówki klinicznej przy ulicy Banacha w Warszawie.

W pięciu placówkach medycznych w Krakowie przebywa obecnie 11 osób poszkodowanych w sobotnim ataku, a stan większości z nich jest stabilny.

Bilans ataku z 7 listopada to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca zdarzenia, który zmarł w poniedziałek.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski poinformował w środę, że jedna z poszkodowanych w tragicznym ataku w Krakowie została przetransportowana do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

O planach przewiezienia 27-letniej Polki z uszkodzeniami wątroby informowali we wtorek przedstawiciele szpitala wojskowego, w którym się znajdowała.

Zamach w Krakowie. Nowe informacje o rannych

Obecnie w pięciu krakowskich placówkach leczonych jest 11 rannych w ataku. Według informacji rzecznika wojewody ich stan jest stabilny, w przypadku jednej osoby stabilny-ciężki.

W stanie stabilnym, ale ciężkim jest 27-letni policjant Artur Morański. We wtorek został on przeniesiony ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Funkcjonariusza czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki. Doznał także urazu płuca, który został już zabezpieczony - poinformował prof. Wojciech Szczeklik z wojskowej placówki.

W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Atak w Krakowie. Kolejny ranny wypisany ze szpitala

We wtorek rzecznik Kosowski przekazał, że po południu ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera został wypisany kolejny ranny mężczyzna.

Wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar informował, że w poniedziałek jedną osobę wypisano do domu, a rannego obywatela Austrii przewieziono na dalsze leczenie do jego kraju.



