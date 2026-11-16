Nowy komunikat Korwin-Piotrowskiej. Wzywa pracowników do siedziby TK

W skrócie Anna Korwin-Piotrowska zaapelowała do pracowników Trybunału Konstytucyjnego, aby ci ignorowali maile od dyrektor kancelarii Beaty Białowąs i w celach informacyjnych posługiwali sie oficjalną stroną TK.

Sędzia odrzuciła orzeczenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego z 10 listopada, uznając je za bezskuteczne i podtrzymując przerwę w pracy Bogdana Święczkowskiego.

Korwin-Piotrowska nakazała pracownikom powrót do stacjonarnej pracy w siedzibie przy alei Szucha od wtorku, z wyjątkiem osób pracujących zdalnie lub zadaniowo.

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Anna Korwin-Piotrowska opublikowała na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikat, w którym zwraca się do pracowników TK. Jest to reakcja na maile rozesłane przez dyrektor kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Beatę Białowąs, do których załączono skany zarządzeń Bogdana Święczkowskiego.

Korwin-Piotrowska zaapelowała, aby pracownicy ignorowali maile od dyrektor kancelarii i posługiwali się wyłącznie informacjami publikowanymi na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

"Uprzejmie proszę o kierowanie się wyłącznie tymi zamieszczanymi na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl" - przekazała Korwin-Piotrowska.

Nowy komunikat Anny Korwin-Piotrowskiej. Sędzia prosi o ignorowanie maili

W dalszej części komunikatu sędzia ponownie przedstawia swoją argumentację dotyczącą zarządzenia przerwy w pracy Bogdana Święczkowskiego, podkreślając przy tym, że pozostaje on na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie Korwin-Piotrowska odrzuca orzeczenia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, które uchylają zarządzoną przez nią przerwę w pracy Święczkowskiego.

"Sądem dyscyplinarnym dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyłącznie właściwym jest Trybunał. (...) Żaden inny sąd, w tym Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, nie jest właściwy do uchylenia zarządzeń o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - podkreśliła sędzia.

"Wydana przez tę Izbę w dniu 10 listopada 2026 r. (przesłana na Państwa skrzynki email przez Panią Beatę Białowąs) nie wywiera żadnego skutku, nie uchyla zarządzenia z 30 października 2026 roku o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Bogdana Święczkowskiego, w tym w czynnościach Prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała w komunikacie Korwin-Piotrowska.

Pracownicy TK wezwani na aleję Szucha. Od wtorku wznowienie prac w siedzibie

Korwin-Piotrowska ponadto wezwała pracowników Trybunału Konstytucyjnego, by ci od wtorku zaczęli stawiać się do pracy w siedzibie przy al. Szucha. Jest to realizacja zarządzenia wydanego przez sędzię 12 listopada.

Bez dostępu do siedziby TK pozostają Bogdan Święczkowski i jego zastępca Bartłomiej Sochański, a wobec pracowników kancelarii i Biura Służby Prawnej wprowadzone zostały ograniczenia.

Na 19 i 20 listopada zaplanowane są posiedzenia sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Zapaść mają wówczas decyzje o utrzymaniu lub uchyleniu wydanych przez Korwin-Piotrowską zarządzeń o przerwie w pracy prezesa TK i jego zastępcy.

W poniedziałek rzecznik Narodowego Banku Polskiego potwierdził, że wstrzymano wszelkie zlecenia płatnicze, otwiera się w nowym oknie, dotyczące środków na rachunkach TK.



