Nowy komunikat armii, poderwane samoloty. Rosja atakuje Ukrainę

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

"W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zawieszone zostały operacje wykonywane na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.

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Jak informuje DORSZ, za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego uruchomione zostały pozostające w jego dyspozycji siły i środki.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w wydanym komunikacie.

Rosja atakuje w Ukrainie. Polska poderwała samoloty

DORSZ zapewniło, że monitoruje sytuację i jest w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego, porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje.

Warto podkreślić, że to już druga taka sytuacja tego samego dnia. Około południa DORSZ informowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z uderzeniami Rosjan na zachodzie Ukrainy.

Wkrótce więcej informacji.

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