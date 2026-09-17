Nowy komunikat armii, poderwane samoloty. Rosja atakuje Ukrainę

Jak informuje DORSZ, za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego uruchomione zostały pozostające w jego dyspozycji siły i środki.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w wydanym komunikacie.

Rosja atakuje w Ukrainie. Polska poderwała samoloty

DORSZ zapewniło, że monitoruje sytuację i jest w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego, porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje.

Warto podkreślić, że to już druga taka sytuacja tego samego dnia. Około południa DORSZ informowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z uderzeniami Rosjan na zachodzie Ukrainy.

Wkrótce więcej informacji.