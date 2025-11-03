Nowy komentarz Ziobry. Dostał pytanie, czy zrzeknie się immunitetu
- Niczego nie będę się zrzekał - zaznaczył Zbigniew Ziobro pytany w rozmowie z Polsat News o kwestię jego immunitetu poselskiego. Polityk PiS ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji do poniedziałku, inaczej sprawa trafi do sejmowej komisji.
Komisja regulaminowa i spraw poselskich ma zająć się sprawą parlamentarzysty w najbliższy czwartek o godz. 16.
Tymczasem Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polsat News przekazał, że nie zrzeknie się swojego immunitetu. - Niczego nie będę się zrzekał - podkreślił polityk.
Sprawę immunitetu Ziobry skomentował w poniedziałkowym "Graffiti" Polsat News Ryszard Petru. - Zdjęcie immunitetu jest tylko po to, żeby Ziobro mógł stawić się przed sądem i bronić swoich racji - mówił.
Poseł Polski 2050 nadmienił, że będzie głosował "za" w przypadku uchylenia Ziobrze immunitetu oraz w kwestii aresztu dla polityka. Jak dodał, prawdopodobnie głosowania odbędą się w piątek po południu.
Immunitet Zbigniewa Ziobry. Złożono wniosek o uchylenie
We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
W piątek Polsat News ustalił, że podjęto próbę doręczenia Ziobrze wspomnianego wniosku, jednak polityka nie było go w domu. W związku z tym dokument przesłano byłemu ministrowi sprawiedliwości drogą mailową - serwer potwierdził jego przyjęcie.
Obecnie Ziobro przebywa na Węgrzech. W miniony czwartek polityk spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w niedzielę, że - w odpowiedzi na ruch prokuratura generalnego - "złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów".