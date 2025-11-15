Spis treści: Ferie zimowe 2026. Terminy trzech tur Rodzice zaniepokojeni harmonogramem ferii. MEN wyjaśnia

Uczniowie i ich rodzice zaczynają planować, jak spędzą nadchodzącą przerwę zimową. W tym roku pojawiły się jednak wątpliwości związane z nowymi terminami ferii. Ministerstwo uspokaja i wyjaśnia, dlaczego wprowadzone zmiany mogą okazać się korzystniejsze niż dotychczasowy podział województw.

Ferie zimowe 2026. Terminy trzech tur

To pierwszy rok szkolny, w którym ferie zimowe zostaną zorganizowane w trzech turach. Decyzja o zmianie została podjęta w odpowiedzi na apele obywateli oraz wnioski parlamentarzystów, którzy od kilku lat wskazywali na potrzebę modyfikacji dotychczasowego systemu.

Nie zmienia się jednak sam okres ferii - wciąż trwają one dwa tygodnie i przypadają między połową stycznia a końcem lutego.

Tegoroczna nowość polega na ograniczeniu liczby terminów z czterech do trzech. Celem nowego podziału jest zrównoważenie liczby uczniów w poszczególnych okresach wypoczynku oraz uniknięcie nakładania się terminów ferii między województwami.

Według nowego podziału ferie będą wypadały:

od 19 stycznia do 1 lutego 2026 - dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,

od 2 do 15 lutego 2026 - dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego,

od 16 lutego do 1 marca 2026 - dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Rodzice zaniepokojeni harmonogramem ferii. MEN wyjaśnia

Nowy podział budzi jednak sporo emocji. Rodzice zwracają uwagę, że zwiększenie liczby rodzin wypoczywających w tym samym czasie może przełożyć się na wyższe ceny noclegów i atrakcji turystycznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej uspokaja jednak, że zmiana została wprowadzona na podstawie analizy liczby uczniów w poszczególnych województwach. Celem nowego podziału jest bardziej równomierne rozłożenie terminów ferii zimowych w całym kraju.

Jak podkreśliła rzeczniczka MEN, Ewelina Gorczyca, poprzedni podział prowadził do nakładania się ferii poszczególnych województw, co przekładało się np. na weekendowe korki na drogach. Jak przekazała serwisowi natemat.pl:

- Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach. W nowym systemie turnusy są od siebie wyraźnie oddzielone, by zapewnić płynniejszą wymianę i mniejsze obciążenie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy MEN tłumaczyło zmiany dotyczące ferii zimowych. Jeszcze na początku tego roku wyjaśniało, odpowiadając na zapytanie PAP, że nowy system ma uprościć i usystematyzować kalendarz dla rodziców, uczniów, a także organizatorów turystyki.

