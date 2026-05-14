W skrócie Gen. brygady Rafał Kowalik przejął dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, mając bogate doświadczenie wojskowe, w tym służbę w Stanach Zjednoczonych jako zastępca dowódcy 1 Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych USA.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód koordynuje działania wielonarodowych grup bojowych NATO rozlokowanych w Polsce i na Litwie oraz odpowiada za szkolenie i zwiększanie świadomości sytuacyjnej.

Siedziba Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód znajduje się w Elblągu, a jednostka pozostaje w gotowości do działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

O zmianie dowódcy w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód w Elblągu poinformował oficer prasowy jednostki ppłk. Dariusz Guzenda. Gen. Kowalik zastąpił na stanowisku dowódcy gen. dyw. Jarosława Górowskiego.

Gen. Kowalik to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pracował m.in. w 3. batalionie czołgów (Żurawica), 14. Brygadzie Pancernej w Przemyślu oraz w 1. batalionie czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

W latach 2005 - 2010 zajmował stanowiska oficera sekcji oraz szefa sekcji w sztabie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W tym czasie został skierowany do służby w ramach XIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW KFOR) w Kosowie.

Gen. Kowalik to doświadczony żołnierz. Stacjonował m.in. w USA

W 2011 roku gen. Kowalik ukończył kurs kwalifikacyjny dla dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2012 roku, podczas ćwiczenia Anakonda 12, dowodził Taktyczną Grupą Bojową, w skład której wchodziły pododdziały z różnych jednostek wojskowych z terenu całego kraju. Za przeprowadzenie ćwiczenia otrzymał najwyższe oceny oraz podziękowania przełożonych.

1. batalion czołgów pod jego dowództwem dwukrotnie, w latach 2013 i 2014, zajął pierwsze miejsce w kategorii plutonów czołgów w zawodach użyteczno-bojowych Wojsk Lądowych.

W 2020 roku został mianowany na stopień generała brygady i objął stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a rok później został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego - zastępcy szefa sztabu do spraw operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

1 października 2023 roku, jako drugi Polak w historii, objął stanowisko zastępcy dowódcy 1. Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w jej siedzibie w Fort Hood w Teksasie.

Dywizja Północny-Wschód NATO działa w Polsce i na Litwie

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód mieści się w Elblągu.

