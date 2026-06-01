Nowy dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Postanowienie prezydenta

W skrócie Karol Nawrocki mianował generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych od 2 czerwca 2026 roku.

Ireneusz Nowak dotychczas był zastępcą dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a generał Maciej Klisz pełnił funkcję dowódcy operacyjnego od 2023 roku.

Według ustaleń mediów, Maciej Klisz ma objąć w lipcu stanowisko szefa sztabu w dowództwie JFC Brunssum w strukturach NATO.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał w mediach społecznościowych informację o nowym postanowieniu Karola Nawrockiego.

"Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych, podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - powiadomił Grodecki.

Zmiany na szczycie Dowództwa Operacyjnego RSZ. Gen. Ireneusz Nowak przejmie stanowisko

Szef BBN nadmienił, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez prezydenta Karola Nawrockiego aktu mianowania nowemu dowódcy. Od 2023 roku funkcję tę pełnił generał Maciej Klisz.

"Gratuluję panu generałowi i życzę sukcesów na nowym, kluczowym stanowisku!" - dodał Bartosz Grodecki.

PAP przypomniała, że dowódca operacyjny RSZ to jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim - odpowiada m.in. za bieżące dowodzenie np. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskimi kontyngentami za granicą.

Gen. Maciej Klisz obejmie stanowisko w NATO? Ustalenia mediów

W połowie maja tego roku Onet informował, że dotychczasowy dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz obejmie prestiżowe stanowisko w strukturach NATO. Miałoby to nastąpić w lipcu.

Jednocześnie jesienią dobiega końca trzyletnia kadencja gen. Klisza. Portal informował, że generał miałby objąć posadę szefa sztabu w dowództwie JFC Brunssum w Holandii, będącym jednym z trzech głównych dowództw operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dowództwo to, jak przekazano, jest odpowiedzialne za planowanie i prowadzenie operacji obronnych na wschodniej flance NATO. Ponadto zajmuje się prowadzeniem działań w rejonie Bałtyku i wprowadza plany związane z pasem granicznym przy Białorusi i Rosji.





