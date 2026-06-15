W skrócie Generał Mariusz Chmielewski objął stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zastępując generała Karola Molendę.

Zmiana dowódcy nastąpiła z powodu powołania gen. Molendy na stanowisko Cyber Championa w strukturach NATO.

Generał Chmielewski, wcześniej zastępca dowódcy ds. IT i wielokrotnie nagradzany naukowiec, został drugim w historii dowódcą tej jednostki, utworzonej w lutym 2022 roku.

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W poniedziałek na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie gen. Karol Molenda oficjalnie przekazał obowiązki Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariuszowi Chmielewskiemu. Zmiana na stanowisku jest związana z mianowaniem gen. Molendy przez Komitet Wojskowy NATO na tzw. Cyber Championa, czyli doradcę strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji.

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Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował gen. Molendzie za dotychczasową służbę ojczyźnie i podkreślił, jak wymagającym strategicznie zadaniem było formowanie cyberwojsk, którymi generał zajmował się od 2022 roku.

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- To było jedno z najtrudniejszych zadań w historii postawionych przed żołnierzem Wojska Polskiego. Z wielu komórek, z wielu umiejętności, z wielkiej tradycji polskiej kryptologii stworzyć coś nowoczesnego, innowacyjnego, szanującego przeszłość i patrzącego w przyszłość. To się wszystko udało panie generale - mówił podczas poniedziałkowej uroczystości wicepremier.

Jak dodał, ustępujący dowódca wykonał swoje zadanie "z pełną starannością". Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że dokonania te są również udziałem gen. Chmielewskiego, który do tej pory obejmował stanowisko zastępcy dowódcy ds. IT.

- Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są wizytówką Wojska Polskiego na całym świecie. Jesteście najlepsi z najlepszych. Jesteście wspaniałymi żołnierzami. To wszystko nie bierze się znikąd - powiedział szef resortu.

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Szef MON zauważył też, że "cyberprzestrzeń stała się jednym z najważniejszych pól współczesnego konfliktu", dlatego tak ważny jest rozwój tej jednostki wojskowej w Polsce.

"Dzięki cyberwojskom Polska jest bezpieczna nie tylko na lądzie, morzu i w powietrzu, ale również w cyberprzestrzeni" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Generał Mariusz Chmielewski będzie drugim w historii dowódcą najmłodszego w Siłach Zbrojnych RP rodzaju wojsk, zainicjowanego w lutym 2022 roku. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Chmielewski jest oficerem i naukowcem, laureatem licznych odznaczeń i nagród w dziedzinie badań z zakresu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Przez wiele lat był związany z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie ukończył studia informatyczne i objął stanowisko zastępcy dziekana Wydziału Cybernetyki.





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