Nowy dowódca cyberwojsk mianowany. "Jesteście najlepszymi żołnierzami"

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Generał Mariusz Chmielewski przejął obowiązki Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że zadanie uformowania cyberwojsk, jakie otrzymał ustępujący z funkcji gen. Karol Molenda, było jednym z najtrudniejszych w historii polskiego wojska.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i nowy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powołał nowego dowódcę Wojsk Obrony CyberprzestrzeniX/Władysław Kosiniak-Kamyszmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Generał Mariusz Chmielewski objął stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zastępując generała Karola Molendę.
  • Zmiana dowódcy nastąpiła z powodu powołania gen. Molendy na stanowisko Cyber Championa w strukturach NATO.
  • Generał Chmielewski, wcześniej zastępca dowódcy ds. IT i wielokrotnie nagradzany naukowiec, został drugim w historii dowódcą tej jednostki, utworzonej w lutym 2022 roku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W poniedziałek na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie gen. Karol Molenda oficjalnie przekazał obowiązki Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariuszowi Chmielewskiemu. Zmiana na stanowisku jest związana z mianowaniem gen. Molendy przez Komitet Wojskowy NATO na tzw. Cyber Championa, czyli doradcę strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Gen. Chmielewski nowym dowódcą

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował gen. Molendzie za dotychczasową służbę ojczyźnie i podkreślił, jak wymagającym strategicznie zadaniem było formowanie cyberwojsk, którymi generał zajmował się od 2022 roku.

- To było jedno z najtrudniejszych zadań w historii postawionych przed żołnierzem Wojska Polskiego. Z wielu komórek, z wielu umiejętności, z wielkiej tradycji polskiej kryptologii stworzyć coś nowoczesnego, innowacyjnego, szanującego przeszłość i patrzącego w przyszłość. To się wszystko udało panie generale - mówił podczas poniedziałkowej uroczystości wicepremier.

Jak dodał, ustępujący dowódca wykonał swoje zadanie "z pełną starannością". Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że dokonania te są również udziałem gen. Chmielewskiego, który do tej pory obejmował stanowisko zastępcy dowódcy ds. IT.

Zobacz również:

Karol Nawrocki podczas ceremonii przyjęcia myśliwców F-35 w Łasku
Polska

"Husarze" wchodzą do służby w Polsce. Prezydent o "przełomowym skoku"

Maria Literacka
Maria Literacka

- Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są wizytówką Wojska Polskiego na całym świecie. Jesteście najlepsi z najlepszych. Jesteście wspaniałymi żołnierzami. To wszystko nie bierze się znikąd - powiedział szef resortu.

Szef MON o cyberprzestępczości. Wskazał kluczowy element Wojska Polskiego

Szef MON zauważył też, że "cyberprzestrzeń stała się jednym z najważniejszych pól współczesnego konfliktu", dlatego tak ważny jest rozwój tej jednostki wojskowej w Polsce.

"Dzięki cyberwojskom Polska jest bezpieczna nie tylko na lądzie, morzu i w powietrzu, ale również w cyberprzestrzeni" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Zobacz również:

kontradmirał Piotr Sikora zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Polska

Zmiany w Dowództwie Operacyjnym. Szef MON wskazał nowego zastępcę

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

Generał Mariusz Chmielewski będzie drugim w historii dowódcą najmłodszego w Siłach Zbrojnych RP rodzaju wojsk, zainicjowanego w lutym 2022 roku. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Chmielewski jest oficerem i naukowcem, laureatem licznych odznaczeń i nagród w dziedzinie badań z zakresu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Przez wiele lat był związany z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie ukończył studia informatyczne i objął stanowisko zastępcy dziekana Wydziału Cybernetyki.

Zobacz również:

Uroczystości w Łasku. Karol Nawrocki podziękował Mariuszowi Błaszczakowi
Polska

Nawrocki wspomniał Błaszczaka, wbił szpilkę Kosiniakowi. Dostał odpowiedź

Alicja Krause
Alicja Krause


"Gość Wydarzeń". Gala UFC przed Białym Domem. Amerykanistka komentuje pomysł TrumpaPolsat News

Najnowsze