W skrócie Biskupi apelują do rodziców o przemyślenie udziału dzieci w nowym przedmiocie, edukacji zdrowotnej, który nie jest obowiązkowy.

Hierarchowie Kościoła zwracają uwagę na treści niezgodne z nauką Kościoła, w tym kwestie związane z tożsamością płciową i społecznością LGBTQ+.

Biskupi poinformowali, gdzie można znaleźć wzór pisma do rezygnacji z edukacji zdrowotnej oraz przypomnieli o terminie wypisania dzieci do 25 września.

Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wystosowali apel do rodziców w związku z rozpoczęciem nauczenia w szkołach nowego, nieobowiązkowego przedmiotu - edukacji zdrowotnej.

Biskupi przypomnieli, że rodzice mają czas do 25 września, aby wypisać swoje dzieci z tych lekcji. W innym przypadku konieczne będzie uczęszczanie na te zajęcia.

"Jeśli widzicie, że w szkole są przekazywane jakieś wartości i zasady życia, z którymi się nie zgadzacie, możecie wyrazić swój sprzeciw" - czytamy w apelu kościelnych hierarchów.

Edukacja zdrowotna. Biskupi piszą o "treściach, które narażają dzieci i młodzież"

Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP przyznali wprost, że w programie nauczania edukacji zdrowotnej "są treści wartościowe", dotyczące higieny psychicznej czy rozpoznawania zagrożeń, ale "są też treści, które nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw".

Biskupi podkreślili, że edukacja zdrowotna w sposób marginalny traktuje temat małżeństwa oraz rodziny. "Tymczasem Konstytucja wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną prawną" - czytamy.

Duchowni sprzeciwili się podejmowaniu zagadnień dotyczących tożsamości płciowej oraz społeczności LGBTQ+. "Wszystkie osoby zasługują na szacunek, ale ich wizja seksualności nie jest zgodna z nauką Kościoła. Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, ze dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy - jako dziewczęta" - zaznaczono.

Na zakończenie biskupi ponownie zaapelowali do rodziców o rozważenie posyłania dzieci na lekcje edukacji zdrowotnej. Poinformowali również, że wzór pisma do rezygnacji z zajęć można znaleźć na stronie internetowej www. takdlaedukacji.pl.

Biskupi apelują do rodziców przed 1 września. "Demoralizujące zajęcia"

W niedzielę stanowisko w sprawie edukacji zdrowotnej zabrało prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

"Apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach" - przekazano w liście do rodziców, krytykując wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach.

Zdaniem kościelnych hierarchów edukacja zdrowotna "wprowadza do szkoły genderową koncepcję płci" i "nie wspiera młodych ludzi w zaakceptowaniu swojej płci biologicznej".

