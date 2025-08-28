Nowy apel biskupów. Wezwanie do rodziców, "możecie wyrazić sprzeciw"
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje rodzicom wypisanie dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej - wynika z treści opublikowanego listu. Duchowni podkreślili, że program przedmiotu zawiera treści, które "nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw". "Możecie wyrazić swój sprzeciw" - zaapelowano.
W skrócie
- Biskupi apelują do rodziców o przemyślenie udziału dzieci w nowym przedmiocie, edukacji zdrowotnej, który nie jest obowiązkowy.
- Hierarchowie Kościoła zwracają uwagę na treści niezgodne z nauką Kościoła, w tym kwestie związane z tożsamością płciową i społecznością LGBTQ+.
- Biskupi poinformowali, gdzie można znaleźć wzór pisma do rezygnacji z edukacji zdrowotnej oraz przypomnieli o terminie wypisania dzieci do 25 września.
Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wystosowali apel do rodziców w związku z rozpoczęciem nauczenia w szkołach nowego, nieobowiązkowego przedmiotu - edukacji zdrowotnej.
Biskupi przypomnieli, że rodzice mają czas do 25 września, aby wypisać swoje dzieci z tych lekcji. W innym przypadku konieczne będzie uczęszczanie na te zajęcia.
"Jeśli widzicie, że w szkole są przekazywane jakieś wartości i zasady życia, z którymi się nie zgadzacie, możecie wyrazić swój sprzeciw" - czytamy w apelu kościelnych hierarchów.
Edukacja zdrowotna. Biskupi piszą o "treściach, które narażają dzieci i młodzież"
Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP przyznali wprost, że w programie nauczania edukacji zdrowotnej "są treści wartościowe", dotyczące higieny psychicznej czy rozpoznawania zagrożeń, ale "są też treści, które nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw".
Biskupi podkreślili, że edukacja zdrowotna w sposób marginalny traktuje temat małżeństwa oraz rodziny. "Tymczasem Konstytucja wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną prawną" - czytamy.
Duchowni sprzeciwili się podejmowaniu zagadnień dotyczących tożsamości płciowej oraz społeczności LGBTQ+. "Wszystkie osoby zasługują na szacunek, ale ich wizja seksualności nie jest zgodna z nauką Kościoła. Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, ze dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy - jako dziewczęta" - zaznaczono.
Na zakończenie biskupi ponownie zaapelowali do rodziców o rozważenie posyłania dzieci na lekcje edukacji zdrowotnej. Poinformowali również, że wzór pisma do rezygnacji z zajęć można znaleźć na stronie internetowej www. takdlaedukacji.pl.
Biskupi apelują do rodziców przed 1 września. "Demoralizujące zajęcia"
W niedzielę stanowisko w sprawie edukacji zdrowotnej zabrało prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
"Apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach" - przekazano w liście do rodziców, krytykując wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach.
Zdaniem kościelnych hierarchów edukacja zdrowotna "wprowadza do szkoły genderową koncepcję płci" i "nie wspiera młodych ludzi w zaakceptowaniu swojej płci biologicznej".